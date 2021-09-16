國際油價大漲逾2%因美庫存銳減 金價失守1,800美元

國際油價周三（15日）大漲逾2％，因數據顯示，美國上周原油庫存降幅大於預期，且市場預期，隨著疫苗接種範圍擴大，原油需求將會上升；金價跌破每英兩1,800美元，投資人尋找有關聯準會縮減購債計畫的蛛絲馬跡。

●油價大漲2%

紐約原油10月期貨攀升2.15美元，漲幅3%，報每桶72.61美元；布蘭特原油11月期貨上漲1.86美元，漲幅2.5%，結算價報每桶75.46美元，盤中一度漲抵每桶76.13美元，是自7月下旬以來的最高報價。

Raymond James分析師Pavel Molchanov表示：「今日布蘭特原油和紐約原油價格強勁上揚，回到夏初觸及的峰值附近，從8月下旬颶風艾達過境後，石油的動能一直維持，墨西哥灣在全面恢複生產方面仍面臨困難。」

美國能源資訊署周三表示，美國原油庫存上周降至2019年9月以來最低，颶風艾達8月下旬來襲，導致多家煉油廠和沿海鑽井平台生產關閉，美國原油庫存繼續減少。

上周美國原油和餾分油庫存降幅超過分析師預期，汽油庫存也下降，但降幅略小於分析師預期。

截至9月10日當周，原油庫存減少640萬桶，至4.174億桶，路透調查預估為減少350萬桶。

國際能源署（IEA）周二表示，在全球石油需求連續三個月下降後，疫苗接種的推動將釋放出因疫情限制措施而受壓制的石油需求。這項消息為油價帶來上漲動能。

●金價跌破1,800美元

現貨黃金15日收盤下跌0.58%，至每英兩1,793.20美元。美國黃金期貨結算價下跌0.7%，至每英兩1,794.8美元。

不過，金價仍陷於區間盤整，反映出在周二疲軟的美國通膨數據公布後，聯準會可能在下周會議上採取何種路徑存在不確定性。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，沒有任何特別的消息引發金價回落，較可能的原因是金價「周二未能突破200日移動均線這一技術水準」。

梅格說，目前「任何好消息對黃金都是壞消息」，如果出現更多正面的經濟數據，聯準會將更樂於開始縮減資產購買，黃金很可能在聯準會決策會議前呈現橫盤整理。

白金稍早觸及逾九個月低點的每英兩925.50美元，尾盤跌0.1%，報每英兩938.74美元。

鈀金上漲1.5%，報每英兩2,008.07美元，在周二觸及逾一年低點後回穩。瑞銀分析師表示，晶片短缺導致汽車生產放緩，可能會打擊鈀金需求。

白銀跌0.2%，報每英兩23.78美元