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台積電ADR跌逾1% 聯電、日月光奮力翻紅

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（15日）收盤漲跌互見，台積電收盤下跌逾1%，較台北交易股票溢價幅度為10.77%。日月光早盤走弱，盤中奮力翻紅，聯電也賣力拉回至平盤作收。

道瓊指數15日收盤上漲236.82點，漲幅0.68%，收34,814.39點；標普500指數上揚37.65點，漲幅0.85%，收4,480.70點；那斯達克指數上漲123.77點，漲幅0.82%，收在15,161.53點。

費城半導體指數上漲16.37點，漲幅0.47%，收3,465.76點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.09 +0.44%

中華電 CHT 40.10 +0.40%

台積電 TSM 121.50 -1.29%

聯電 UMC 11.97 +0.08%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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