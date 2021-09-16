台積電ADR跌逾1% 聯電、日月光奮力翻紅
台股ADR周三（15日）收盤漲跌互見，台積電收盤下跌逾1%，較台北交易股票溢價幅度為10.77%。日月光早盤走弱，盤中奮力翻紅，聯電也賣力拉回至平盤作收。
道瓊指數15日收盤上漲236.82點，漲幅0.68%，收34,814.39點；標普500指數上揚37.65點，漲幅0.85%，收4,480.70點；那斯達克指數上漲123.77點，漲幅0.82%，收在15,161.53點。
費城半導體指數上漲16.37點，漲幅0.47%，收3,465.76點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 9.09 +0.44%
中華電 CHT 40.10 +0.40%
台積電 TSM 121.50 -1.29%
聯電 UMC 11.97 +0.08%
資料來源：彭博資訊
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