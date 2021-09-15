歐洲能源價格大漲 西班牙決還利於民

歐洲能源價格太高引發民怨，西班牙15日首先發難，將26億歐元的能源獲利回饋民眾，如調降冬天能源稅率與投資基礎建設等。由於歐盟減碳法規出爐，加上過去的復甦財政擴張措施，讓歐洲的能源價格普遍大漲，接連影響到各國物價，也讓民怨四起。目前除了西班牙，希臘、義大利與波蘭也打算推出減稅措施。

根據《英國廣播公司》報導，西班牙左派社會黨政府14日決定實施緊急措施，將能源公司獲利的26億歐元透過各種方式還利於消費者，例如將能源稅率從5.1%下調至0.5%，並將相關收益作為基礎建設使用。西班牙政府還打算售出9億歐元的碳排放權，並將原本要上漲28%的天然氣使用費凍漲4.4%。

由於歐洲經濟開始逐漸復甦，加上過去推動的財政刺激方案，還有歐盟推動的減碳法案下，帶動能源價格大漲，西班牙、波蘭等地都出現民眾不滿的聲浪，而義大利能源部長辛格蘭尼也說，如果按照此速率，下一季的能源價格恐高漲40%，第2季已經上漲9.9%，必須要正視這樣的狀況帶來的民生問題。

《歐洲新聞網》提到，義大利政府目前打算將多收的能源費，拿來增加再生能源的投資比例；希臘政府則打算對70%的人口祭出能源優惠，讓用電量在300度以下的用戶可享有每個月9歐元的電費減免。

而將於2022年初舉行總統選舉的法國，雖然已經發放國內600萬人1年150歐元的能源津貼，但法國能源部仍考慮要延長補貼；波蘭能源部則認為，由於歐盟將碳稅調高，才會讓能源價格大漲，讓高度倚賴煤炭的波蘭身受其害，但歐盟執委會副主席提默曼回應說，徵碳稅並非能源價格大漲的主因。

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