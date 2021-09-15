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外資歸隊造就最猛晶片股！東京威力連漲15日創新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
東京威力科創（白線）8月25日以來股價一路爬升，強壓應用材料和費半指數。圖／擷自彭博
東京威力科創（白線）8月25日以來股價一路爬升，強壓應用材料和費半指數。圖／擷自彭博

在全球電子產品需求不斷激增，加上外資重回日股的帶動下，全球晶片設備供應商東京威力科創（Tokyo Electron）連漲15天，創下歷史新高。

東京威力今天（15日）收漲1.6%，也創下最久漲勢，這波漲幅高達26%。相較之下，應用材料（Applied Materials）和費城半導體指數同時間漲幅各為5.5%和2.3%。

大和證券策略師 Shuji Hosoi 表示，東京威力這波漲勢足堪外資搶進日股的代表。他說：「外資8月底以來敲進日本大型股和科技股，他們在Fed退場疑慮下避開美股，轉進日股。」

根據日本交易所集團數據，外資9月3日止一周買超日股和期貨6,627億日圓（60億美元） ，是2月來最高。市場人士看好在新政府值得期待和新冠肺炎疫情隨疫苗施打率上升而減退之下，外資可望繼續追捧日股。

外資 東京 日本

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