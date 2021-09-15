快訊

豬排與獻金：日本派閥政治？首相命運與密室巨怪

美元指數走低 風險意願降低推升避險日圓和瑞郎

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元兌主要貨幣周二下跌，此前數據顯示美國上月通膨低於預期，增加聯準會Fed）縮減購債時機的不確定性。

午後，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微跌至92.623，跌幅不到0.1%。 歐元兌美元持平，報1.1807美元。

幾位Fed官員曾暗示，Fed可能在年底前減少購債，但表示最終升息在一段時間內不會發生。Fed 下周將舉行為期兩天的貨幣政策會議，投資人急於了解Fed是否會宣布縮減購債規模。

有些分析師說，周二公布的數據顯示，不包括波動較大的食品和能源成分的核心美國消費者物價指數（CPI）8月僅較前月微升0.1%，這引發了對今年開始縮減購債規模的懷疑。

City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「通膨放緩導致投資人不再押注Fed可能會很快縮減債券購買規模。通膨回落將減輕Fed提早採取行動的壓力。」

風險偏好周二也降低，美股下跌，美國公債價格大漲，推低殖利率。美元兌避險瑞郎跌0.4%，至0.9189瑞郎。美元兌另一個避險貨幣日圓跌0.4%，至109.615日圓。

Fed 通膨 聯準會

延伸閱讀

通膨低於預期 道指大跌292點

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

美PPI攀揚 Fed鷹派聲量更大

升息來了，快出債券？！野村(愛爾蘭)多元債！打造通膨特攻隊

相關新聞

劍指中國 歐美擬合作審外資

彭博資訊引述知情人士報導，歐盟官員本月稍晚將會在匹茲堡與美國官員會面，目標是就雙方合作審查潛在敵意外國投資的架構達成共識...

通膨低於預期 道指大跌292點

即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。

美通膨放緩 牽動Fed決策

美國8月整體及核心消費者物價指數（CPI）升勢明顯減緩，尤其是月升率更凸顯短期通膨壓力減輕，聯準會（Fed）下周決策會議...

Kakao三星向南韓監管低頭

南韓網路巨頭Kakao公司14日承諾，將設立規模3,000億韓元（2.56億美元）的基金來支持小型企業和自僱業者，並退出...

日首富換人 自動化大咖勝出

日本首富寶座換人坐！自動化設備大廠基恩斯（Keyence）創辦人滝崎武光已超越快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井...

全球糧價飆 窮國叫苦

聯合國糧農組織（FAO）的數據指出，全球食品價格在過去15個月大漲40%，為2010年糧價飆升引發阿拉伯之春動盪以來的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。