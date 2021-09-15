美元指數走低 風險意願降低推升避險日圓和瑞郎
美元兌主要貨幣周二下跌，此前數據顯示美國上月通膨低於預期，增加聯準會（Fed）縮減購債時機的不確定性。
午後，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微跌至92.623，跌幅不到0.1%。 歐元兌美元持平，報1.1807美元。
幾位Fed官員曾暗示，Fed可能在年底前減少購債，但表示最終升息在一段時間內不會發生。Fed 下周將舉行為期兩天的貨幣政策會議，投資人急於了解Fed是否會宣布縮減購債規模。
有些分析師說，周二公布的數據顯示，不包括波動較大的食品和能源成分的核心美國消費者物價指數（CPI）8月僅較前月微升0.1%，這引發了對今年開始縮減購債規模的懷疑。
City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「通膨放緩導致投資人不再押注Fed可能會很快縮減債券購買規模。通膨回落將減輕Fed提早採取行動的壓力。」
風險偏好周二也降低，美股下跌，美國公債價格大漲，推低殖利率。美元兌避險瑞郎跌0.4%，至0.9189瑞郎。美元兌另一個避險貨幣日圓跌0.4%，至109.615日圓。
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