台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價11.2%
台積電ADR昨（14）日跌0.43%，收報123.09美元，較台北交易股票溢價11.16%。費城半導體指數大致與前一日持平。
剛發表新款iPhone的蘋果跌1%，大幅拖累標普和那指下跌。
美股三大指數周二齊跌，儘管跡象顯示通膨有所緩解，但經濟不確定性和企業稅率上調的可能性愈來愈大，從而打擊投資人情緒和引發市場全面拋售。
道瓊工業指數跌292.06點，跌幅為0.84%，收報34,577.57點；標普500指數跌25.68點，或0.57%，收報4,443.05點，那斯達克指數跌67.82點，或0.45%，終場報15,037.76點。
台灣加權股價指數昨跌11.41點，收在17,434.9點。台積電跌0.33%，收報613元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 125.25 -1.2 124.5 0.6
中華電 CHT 110.55 -0.08 111 -0.41
台積電 TSM 681.4 -0.43 613 11.16
聯電 UMC 66.21 -1.73 66 0.32
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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