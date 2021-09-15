油價持平 金價上漲 鋁價觸及3,000美元後連二日回落
紐約油價收盤周二持平，因為美元走升，且對颶風尼古拉斯威脅墨西哥灣原油供應的疑慮消退； 黃金價格上漲，因美國通膨數據低於預期，緩解投資人對聯準會（Fed）很快被迫縮減債券購買的顧慮；鋁價繼續回落，有跡象顯示在倫敦鋁期貨自2008年以來首次觸及3,000美元大關後，投資人獲利了結。
●油價持平
紐約原油期貨吐回幾乎所有的漲幅，不過周二仍收於8月初以來的最高價位。
美元上漲，削弱了以美元計價的大宗商品的吸引力。雖然尼古拉斯沒有影響美國墨西哥灣的海上石油產量，但風暴導致的電力中斷短暫地切斷了美國最大的汽油輸送管道，該管道從休士頓向美國東北部地區輸送燃料。
美國原油期貨本月大都在每桶70美元波動。國際能源總署（IEA）周二表示，由於颶風艾達造成的產量損失抵銷OPEC+的增產，世界將不得不等到10月才會獲得更多的石油供應。IEA還說，全球石油需求自7月以來出現下降，因為新冠病例增加導致亞洲採取了更多旅行限制措施。
10月交割的西德州中級原油（WTI）期貨在紐約市場上漲1美分，結算價報每桶70.46美元；11月交割的布蘭特原油原油期貨上漲9美分，收於每桶73.60美元。
●黃金上漲
現貨黃金盤中一度上漲0.8％至每英兩1,808.67美元，紐約時間下午2:34報1,804.22美元； Comex 12月交割黃金期貨上漲0.7％，結算價報1,807.10美元。
鈀金一度重挫7.5％，自2020年7月來首次跌破每英兩2,000美元。白銀上漲，鉑金下跌
美國8月消費者價格漲幅低於預期，結束連續大幅上漲的走勢，表明部分通膨上揚壓力開始減弱。 數據公佈後，美元下跌，美國公債殖利率下滑，進而提振了對無息黃金的需求。
道明證券策略師Bart Melek等發布報告說，通膨數據「可能緩解對Fed將在今年內被迫採取激進減碼的顧慮」。
●鋁價連續二日下跌
鋁價繼周一盤中觸及13年高點後，連續二日結算價下跌；在上海市場也大幅走低，未平倉合約總量下降表明投資者正減持多頭部位。
「金屬市場情緒變得黯淡了很多，」德國商業銀行分析師Daniel Briesemann在電郵報告中表示。「我們認為昨天的回調是因為上周大漲後獲利回吐」。
隨著全球經濟復甦推動需求上升，以及中國減排節電措施導致減產，鋁價今年以來大漲43%。雖然不少分析師看好鋁的基本面前景，但大宗商品普遍上漲給央行帶來了遏制刺激措施的壓力。
倫敦金屬交易所(LME)鋁價一度下跌2.5%至每噸2,824美元，當地時間17:51結算於2,831美元。
其他基本金屬均下跌，鎳下跌0.5%，錫下跌0.3%，銅下跌1.3%至每噸9,442美元，因智利罷工風險緩和。
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