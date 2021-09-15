新iPhone、iPad、Apple Watch規格與價位

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
全新的iPad mini有全新的8.3吋廣色域螢幕，並有與iPhone 13同樣的A15仿生晶片。 取自蘋果公司官網
全新的iPad mini有全新的8.3吋廣色域螢幕，並有與iPhone 13同樣的A15仿生晶片。 取自蘋果公司官網

蘋果今日凌晨發表新款四款iPhone 、兩款iPad以及兩款Apple Watch，以下是新品規格、價錢與發售時間。

●iPhone 13 Pro Max：

－配備6.7吋ProMotion 120Hz自動適應更新頻率螢幕

－有石墨色、金色、銀色與天峰藍四種顏色

－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨

－容量版本有四種，分別為128GB、256GB、512GB與1TB

－售價新台幣36,900、40,400、47,400、54,400元

●iPhone 13 Pro：

－配備6.1吋ProMotion 120Hz自動適應更新頻率螢幕

－有石墨色、金色、銀色與天峰藍四種顏色

－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨

－容量版本有四種，分別為128GB、256GB、512GB與1TB

－售價新台幣32,900、36,400、43,400、50,400元

●iPhone 13：

－配備6.1吋螢幕

－有粉紅、藍色、午夜色、星光色、紅色五種顏色

－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨

－容量版本有三種，分別為128GB、256GB、512GB

－售價新台幣25,900、29,400、36,400元

●iPhone 13 mini：

－配備5.4吋螢幕

－有粉紅、藍色、午夜色、星光色、紅色五種顏色

－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨

－容量版本有三種，分別為128GB、256GB、512GB

－售價新台幣22,900、26,400、33,400元

●iPad：

－配備10.2吋螢幕，搭載A13仿生晶片

－有太空灰與銀色兩種顏色

－推出時間未定

－容量版本有64GB與256GB兩種

－WiFi版本售價新台幣10,500、15,000元，行動網路版售價14,500、19,000元

●iPad mini：

－配備全新8.3吋廣色域螢幕，搭載A15仿生晶片

－有太空灰、粉紅、紫色、星光色四種顏色

－推出時間未定

－容量版本有64GB與256GB兩種

－WiFi版本售價新台幣14,900、19,400元，行動網路版售價19,400、23,900元

●Apple Watch Series 7：

－配備全新更大的螢幕

－鋁製基本表款有綠色、藍色、紅色、星光色、午夜色五種顏色

－今年秋季推出

－售價399美元起

全新的平價版10.2吋iPad使用更快的A13仿生晶片。 取自蘋果公司官網
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蘋果推出新款iPhone 13 Pro，有四種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網
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Apple Watch Series 7的錶面變得更大，可以容納更多資訊。 取自蘋果公司官網
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新款iPhone 13與iPhone 13 mini有五種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網
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