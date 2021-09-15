新iPhone、iPad、Apple Watch規格與價位
蘋果今日凌晨發表新款四款iPhone 、兩款iPad以及兩款Apple Watch，以下是新品規格、價錢與發售時間。
●iPhone 13 Pro Max：
－配備6.7吋ProMotion 120Hz自動適應更新頻率螢幕
－有石墨色、金色、銀色與天峰藍四種顏色
－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨
－容量版本有四種，分別為128GB、256GB、512GB與1TB
－售價新台幣36,900、40,400、47,400、54,400元
●iPhone 13 Pro：
－配備6.1吋ProMotion 120Hz自動適應更新頻率螢幕
－有石墨色、金色、銀色與天峰藍四種顏色
－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨
－容量版本有四種，分別為128GB、256GB、512GB與1TB
－售價新台幣32,900、36,400、43,400、50,400元
●iPhone 13：
－配備6.1吋螢幕
－有粉紅、藍色、午夜色、星光色、紅色五種顏色
－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨
－容量版本有三種，分別為128GB、256GB、512GB
－售價新台幣25,900、29,400、36,400元
●iPhone 13 mini：
－配備5.4吋螢幕
－有粉紅、藍色、午夜色、星光色、紅色五種顏色
－台灣時間9月17日晚間8時開放預購，9月24日開始出貨
－容量版本有三種，分別為128GB、256GB、512GB
－售價新台幣22,900、26,400、33,400元
●iPad：
－配備10.2吋螢幕，搭載A13仿生晶片
－有太空灰與銀色兩種顏色
－推出時間未定
－容量版本有64GB與256GB兩種
－WiFi版本售價新台幣10,500、15,000元，行動網路版售價14,500、19,000元
●iPad mini：
－配備全新8.3吋廣色域螢幕，搭載A15仿生晶片
－有太空灰、粉紅、紫色、星光色四種顏色
－推出時間未定
－容量版本有64GB與256GB兩種
－WiFi版本售價新台幣14,900、19,400元，行動網路版售價19,400、23,900元
●Apple Watch Series 7：
－配備全新更大的螢幕
－鋁製基本表款有綠色、藍色、紅色、星光色、午夜色五種顏色
－今年秋季推出
－售價399美元起
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