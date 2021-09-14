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龍劭華最後通話對象是「他」 下午疑向櫃台求助心臟不舒服

蘋果創辦人創立太空公司 疑要清理貝佐斯馬斯克的垃圾

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國太空總署2016年發布的照片顯示，裝滿1.5噸垃圾的太空艙，從國際太空站釋出。（美聯社）
美國太空總署2016年發布的照片顯示，裝滿1.5噸垃圾的太空艙，從國際太空站釋出。（美聯社）

蘋果共同創辦人沃茲尼亞克13日在推特上宣布，自己正在籌備一家新的私人太空公司Privateer Space，而且他強調，這家太空公司與億萬富豪馬斯克貝佐斯和布蘭森的太空公司不同。

俄國RT電視台報導，貝佐斯的藍源和馬斯克的SpaceX目標是讓人類移民火星，或在地球軌道上建立居住區，沃茲尼亞克的Privateer則似乎是要清理太空垃圾。最近一分關於一款3D鈦合金印表機（與太空無關）的新聞稿描述，Privateer是「新的衛星公司，專注於監測和清理太空物體」。

2019年，美國太空總署說低軌道有將近6000噸垃圾，是「世界最大垃圾場」，這些太空垃圾移動的速度是子彈的七倍快，威脅那些上太空的人。

沃茲尼亞克在推文中附上的影片顯示，Privateer的使命是要維護太空安全，讓全人類都可以進入太空。

太空 馬斯克 貝佐斯 蘋果 Apple

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