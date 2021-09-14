蘋果創辦人創立太空公司 疑要清理貝佐斯馬斯克的垃圾
蘋果共同創辦人沃茲尼亞克13日在推特上宣布，自己正在籌備一家新的私人太空公司Privateer Space，而且他強調，這家太空公司與億萬富豪馬斯克、貝佐斯和布蘭森的太空公司不同。
俄國RT電視台報導，貝佐斯的藍源和馬斯克的SpaceX目標是讓人類移民火星，或在地球軌道上建立居住區，沃茲尼亞克的Privateer則似乎是要清理太空垃圾。最近一分關於一款3D鈦合金印表機（與太空無關）的新聞稿描述，Privateer是「新的衛星公司，專注於監測和清理太空物體」。
2019年，美國太空總署說低軌道有將近6000噸垃圾，是「世界最大垃圾場」，這些太空垃圾移動的速度是子彈的七倍快，威脅那些上太空的人。
沃茲尼亞克在推文中附上的影片顯示，Privateer的使命是要維護太空安全，讓全人類都可以進入太空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言