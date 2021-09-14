美8月CPI漲幅縮小 通膨壓力減輕 Fed可能不急於退場
美國8月整體及核心消費者物價指數（CPI）升勢明顯減緩，尤其是月升率更凸顯短期通膨壓力減輕，聯準會（Fed）下周會議面臨的「退場」急迫性也將有所紓解。美股期指同步應聲走高，漲幅約0.4%。
8月核心CPI月升僅0.1%，比7月及市場預期的0.3%都低；與去年8月相比，年升率降到4.0%，低於市場預期的4.2%，及7月時的4.3%升幅。月升率降幅大於年升率，顯示短期通膨壓力減輕。
至於整體CPI月升0.3%，低於預期的0.4%，也比7月的0.5%升幅縮小；年升率為5.3%，符合市場預估，比7月時的5.4%升幅稍低。
經濟學者表示，8月CPI升勢雖然趨緩，但生產者物價（PPI）漲勢仍強。目前企業仍面臨勞工短缺，供應鏈混亂，以及海運瓶頸，導致成本及工資上升；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者，因此通膨威脅迄未解除。
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