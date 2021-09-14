FT：日本重振半導體業 恐敗於投資太少和政府知識不足

集微網消息，隨著中國、韓國、美國等大國推進半導體産業建設，全球圍繞半導體的競爭逐漸升溫。日本作爲曾經的制造業強者也在積極制定産業政策，但分析認爲，日本重振半導體行業的努力可能會因投資太少和政府專業知識不足而注定失敗。

據金融時報報導，日本在半導體行業擁有一批優秀的設備和材料企業，其制造業在上世紀80年代末期也曾風光無兩，但如今卻難以保住10%的市場份額。

報導這樣相容，“想象一下，一個開了幾十年車的人，顯然不再適合開車了。他們自己知道，他們周圍的人也知道，但麪對現實是痛苦的。實際做出這個決定已經夠糟糕的了；最無法忍受的是承認無能和衰落。這或多或少是一些人對日本半導體產業的看法。”

日本想要重振半導體行業，目前麪臨的問題是，其他國家及地區，尤其是韓國、中國台灣和美國在過去30年裡都在積極建設本土產業。不僅如此，半導體行業投資周期長且巨大，這些國家也敢於冒著風險進行投資。

長期以來，日本晶片制造商的全球排名逐漸下滑，市場份額不斷縮減，這讓一些預見日本產業競爭力將下滑的人士倍感擔憂。而隨著汽車缺晶荒持續，這種擔憂也隨之加劇。然而，該行業的大多數人，和日本歷屆領導人，對於這一問題似乎更多的是不解，而非眡其爲一場危機。

不過隨著中美貿易爭端升溫，全球被新冠疫情所擾，晶片行業戰略性地位日益凸顯。全球各國紛紛制定產業扶持計劃，也讓日本開始意識到真正的危機。

日本經濟產業省（METI）在今年早些時候發佈的文件中指出，到2030年，日本在全球晶片行業的市場份額可能降爲零，透露出對於日本無法立足未來高科技產業的擔憂。

路透社早前報導稱，日本官員已經開始擔憂，國內僅存的一些半導體優勢也將不保，日本將被完全擠出半導體市場。而日本產業政策成功與否將取決於資金。

日本晶片制造商爾必達（Elpida Memory）的前任首席執行官 Yukio Sakamoto在接受採訪時指出，日本太遲的反應注定了投資太少、工程師太少以及政府專業知識太少。

他進一步指出，日本半導體戰略“不是由對半導體非常了解的人制定的”。 與此同時，日本相對緩慢的數字化革命意味著現在國內尖端晶片客戶越來越少。 因此對於日本來說，重振半導體行業還有希望嗎？