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韓國裁定Google壟斷市場 開罰1.8億美元

中央社 / 首爾14日綜合外電報導
韓國反壟斷監管單位今天裁定Google濫用其手機作業系統和App市場的主導地位，並開罰將近1.8億美元（約新台幣50億元）。 美聯社
韓國反壟斷監管單位今天裁定Google濫用其手機作業系統和App市場的主導地位，並開罰將近1.8億美元（約新台幣50億元）。 美聯社

韓國反壟斷監管單位今天裁定Google濫用其手機作業系統和App市場的主導地位，並開罰將近1.8億美元（約新台幣50億元），這是全球監管單位對科技巨頭壟斷行為祭出的最新裁罰。

韓國國會數週前通過修法，禁止蘋果（Apple）與Google強制App開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，實際上等同宣告它們的App Store和Play Store的壟斷行為屬非法。

美國主要遊戲開發商Epic Games去年繞過Apple的系統，在旗下熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）App內建直接付費管道，隨後遊戲遭到蘋果App Store下架。Epic為此告上法院，美國法官上週裁定蘋果必須放鬆管制。

蘋果與Google主宰韓國App市場。韓國不僅是世界第12大經濟體，也以科技實力卓越著稱。

韓國公平交易委員會（KFTC）從2016年起針對Google展開調查，據稱Google妨礙當地智慧手機業者如三星電子等，打造客製化安卓作業系統（AndroidOS）。

韓國公平交易委員會表示，Google透過反片段化協議（Anti-Fragmentation Agreement），妨礙智慧型手機業者在手機上安裝改裝過安卓系統，又被稱為安卓分支（Android forks）。

韓國公平交易委員會在聲明中稱：「由於這種限制，手機開發商沒辦法推出提供新服務的創新產品。Google就可以鞏固在手機作業系統市場的主宰地位。」

韓國公平交易委員會對Google開罰2074億韓元（1.768億美元），並下令改正。

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