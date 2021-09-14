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DRAM價10個月首跌 下行周期開啓？

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集微網消息，缺貨行情消退之下，DRAM主流產品價格10個月來迎來首跌，業內指出，在價格談判上，DRAM廠已顯弱勢，預計今後價格將持續下跌。 圖源：MoneyDJ
集微網消息，缺貨行情消退之下，DRAM主流產品價格10個月來迎來首跌，業內指出，在價格談判上，DRAM廠已顯弱勢，預計今後價格將持續下跌。 圖源：MoneyDJ

集微網消息，缺貨行情消退之下，DRAM主流產品價格10個月來迎來首跌，業內指出，在價格談判上，DRAM廠已顯弱勢，預計今後價格將持續下跌。

據日經新聞報道，8月DDR4 8Gb批發價較7月下滑2%至約3.8美元/個，4Gb產品價下滑2%至3.1美元/個，缺貨最嚴重的DDR3 2Gb批發價也止漲，2.5美元/個與7月持平。

據了解，此前由於DRAM陷入短缺，廠商於今年2月開始增產，從投入原料開始進行生產到出貨約需3個月時間，6月開始增產效果開始顯現，行情也開始出現變化，曡加宅經濟需求趨緩，DRAM缺貨行情開始消退。

一家半導體廠家表示，在價格談判上，DRAM廠在價格談判上已開始出現弱勢，另一廠家則進一步稱，9月報價已和部分客戶商定要降價，因此預計DRAM價格今後恐怕將持續呈現下跌態勢。

不過日經也指出，儘管DRAM價格趨於下跌，但主流產品價格仍高於去年同期五成，DRAM廠仍可盈利，市場方面也普遍認為，只要DRAM廠還能盈利，生產就不會停止。據Omdia預計，今年第三季度DRAM出貨量將較第二季度提高12%。

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