台塑付7,900萬元在美和解德州廠汙染官司
美國司法部周一表示，台塑（1301）將因違反聯邦空汙法支付285萬美元（台幣7,900萬元），就民事告訴達成和解。台塑多年前在德州的石化廠接連發生火警和爆炸案，造成數名員工受傷。
在美國德州南區地區法院提出的訴狀中，司法部指稱，台塑德州康福特（Point Comfort）工廠2013年5月和2016年10月間所發生的火災中，有員工遭到二級到三級不等的嚴重灼傷，也有人吸入氯氣受傷。
美國空氣清潔法要求業者定出可能的災害、維持安全設施，並將意外釋放有毒氣體的情況降到最低。
美國司法部主管環境和天然資源的助理部長 Todd Kim說：「台塑在康福特廠多次未能遵守防止化學意外的條款，一再將員工、周遭社區和環境置於險境。」
雙方已同意但尚待法院同意的判決中，台塑必須更新公司內部因應公共和環境風險並照顧員工安全的計畫；台塑也必須由第三方監督其風險管理措施。
路透報導，這至少是台塑近幾年就空汙所達成第二次和解。2019年，台塑曾就康福特廠排放的汙水和雨水達成民事和解。
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