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世貿倒下後：911恐攻「紐約都更」療傷成功了？

美元兌多數貨幣走強 Fed年底前縮減購債預期甚囂塵上

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）攀升至兩周來高點。美聯社
美元指數（DXY）攀升至兩周來高點。美聯社

美元指數（DXY）攀升至兩周來高點，受聯準會Fed）可能在今年年底前減少資產購買的預期提振，不過，與資源相關的貨幣兌美元周一走強。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）一度升至0.3%，為8月27日以來最高，尾盤僅小漲0.1%，報92. 675。

美國將於本周公布一系列經濟數據，首先是周二公布的消費者物價指數(CPI)，這將在下周美聯儲會議前提供有關通脹熱度的最新線索。

費城聯邦儲備銀行總裁哈克成為最新一位表示希望Fed在今年開始縮減購債的決策者。他在接受日經新聞訪問時表示，他很希望縮減資產購買規模。富國證券宏觀策略師Erik Nelson表示，縮減購債的言論提振了美元。

歐元兌美元下跌，至1.1770美元，為逾兩周低點，歐洲央行上周表示，將開始下調其緊急債券購買規模。歐元尾盤下跌0.1%，報1.1801美元。美元兌日圓上漲0.1%，報110日圓。美元兌瑞郎亦上漲0.5%，報 0.9228瑞郎。

不過，大多數與資源相關的貨幣兌美元周一走強，受能源價格上升推動。美元兌挪威克朗下跌0.4％至8.6418。

Fed 挪威 聯準會

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