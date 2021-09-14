油價漲至六周高位 金價上漲 鋁價13年來首登3,000美元

紐約原油近六周來首次收於每桶70美元之上，因為美國墨西哥灣石油供應仍在受此前颶風艾達影響之際，新的風暴又再度來襲；金價走高，因美元在美國CPI數據周二出爐之前回吐漲幅；倫敦市場鋁價13年來首次觸及每噸3,000美元，因市場預期供應擾亂因素將持續存在，且需求繼續上升。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價升至六周高位

紐約原油期貨結算價漲1.1%，兩周前遭受颶風艾達襲擊並且仍在恢復過程中的休斯頓和路易斯安那州的部分地區，又將迎來颶風尼古拉斯帶來的暴雨。

墨西哥灣地區約44％的石油供應仍然關閉，而停產比率可能再度升高。隨著本月原油價格穩步攀升，華爾街主要銀行正在評估原油市場前景。高盛集團表示，在需求強勁和供應「日益稀缺」的情況下，原油可能在下一季度引領大宗商品上漲。美國銀行則表示，冬季氣溫若低於預期，或在明年初的某個時候推動油價升向100美元。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲73美分，結算價報每桶70.45美元；布蘭特原油升59美分至每桶73.51美元，盤中一度上漲1.4%。

●黃金上漲

現貨黃金周一上漲0.3%，報每英兩1,793.75美元；COMEX黃金期貨上漲0.1%，報每英兩1,794.4美元。

交易員將從周二將公布的CPI數據中尋找通膨壓力繼續上升的蛛絲馬跡，上周公佈的PPI漲幅超過預期。聯準會（Fed）將在9月21日開始為期兩天的政策會議，並已暗示可能會在年底前開始縮減購債。不過，通膨加速可能會促使Fed提前減碼。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱，美元有所走弱，可能是金價上漲的驅動因素。

●鋁價13年來首次觸及3,000美元

鋁價過去三周已經累計上漲約14%，因為從幾內亞鋁土礦，牙買加氧化鋁冶煉，到中國和其他地區的鋁冶煉，全行業供應風險都在上升。

周一中國生產商受到新的打擊。鋼之家報導稱，中國最大鋁生產省份之一雲南省將從本月開始限產。高盛指出，歐盟冶煉廠也面臨成本上升局面，碳信用額度和發電投入均創下歷史新高。

高盛分析師Jeff Currie等人在周一報告中說：「在中國以及越來越多的歐盟國家，鋁供應面臨的政策風險正在上升。」雖然高盛認為近期幾內亞政變不會對鋁土礦產生實質性影響，但上漲風險依然存在，因為地區緊張局勢可能帶來進一步的物流瓶頸。

芝加哥Harbor鋁業峰會的許多與會者預計，今年餘下時間及2022年多數時間將繼續面臨供應緊張局面，部分人預期可能需要5年才能化解。

倫敦金屬交易所鋁價一度上漲2.6%至每噸3,000美元，為2008年以來盤中最高水平；倫敦時間17:51，該合約結算價報2,896.50美元。在中國，鋁價一度飆升5.4%至2006年以來最高水平。倫敦其他基本金屬走低。