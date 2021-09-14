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世貿倒下後：911恐攻「紐約都更」療傷成功了？

台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價拉大至11.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電ADR周一漲0.5%收在123.62美元，較台北交易股票溢價11.3%。費城半導體指數漲近1%。

美國股市標普500指數周一勉強小幅上漲，收復早盤頹勢，受到能源股上漲所提振，結束連續五天的跌勢。道瓊工業指數也上漲，但那斯達克綜合指數收低。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數收高261.91點，漲幅0.8%，報34,869.63點；標普500指數漲0.2%，報4,468.73點；那斯達克綜合指數微跌0.1%，報15,105.58點。

台灣加權股價指數昨天跌28.26點收17,446.31點。台積電跌1.1%收615元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.78 +0.22 124.00 2.24

中華電 CHT 110.64 +1.06 111.00 -0.32

台積電 TSM 684.41 +0.53 615.00 11.29

聯電 UMC 67.38 -0.41 66.80 0.87

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 紐約

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