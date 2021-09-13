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中國面板製造商緊追 韓國呼籲將OLED納入戰略技術領域

集微網 / 集微網

集微網消息，在全球液晶（LCD）面板市場中，中國憑借産能和價格優勢在與韓國廠商的競爭中勝出。儘管韓國目前在OLED面板市場処於領先地位，但鋻於中國面板廠商的不斷趕超，韓國也開始緊張起來。

據韓國時報報導，韓國顯示面板製造商擔心，他們可能會失去在 OLED 技術上的競爭優勢，這是在LCD領域曾發生過的狀況。目前，中國面板製造商佔據全球近6成LCD市場，主要公司包括京東方、TCL華星、維信諾等。韓國三星和LG都在密切關注LCD市場動態，以尋找退出市場的最佳時機。

相比於LCD，OLED技術優勢更強。市場研究人員預測，中國公司將迅速擴大應用於智慧手機的中小尺寸 OLED的市場份額。

據 Omdia 稱，預計明年中國公司將佔全球智慧手機 OLED面板市場27%的份額，高於今年的15%。三星顯示目前主導中小尺寸 OLED面板市場，但其市場份額預計將從今年的77%降至明年的65%。

報導指出，在政府大力支持下，中國面板製造商短短幾年內在LCD領域實現趕超，而隨著中國政府繼續推進OLED顯示行業發展，中國競爭對手主導市場可能只需要幾年時間。

一位業內人士指出，“韓國和中國公司在小尺寸OLED面板上的技術差距已顯著縮小。”

該人士還稱，“用於電視的大尺寸 OLED面板，我們預計中國企業的技術要落後三到四年，但他們可以在一年甚至更短的時間內趕上。”

韓媒指出，中國多年來通過高薪聘請韓國顯示行業的關鍵人才，來獲取技術。另外，中國面板製造商在産線建設上還會從國家和儅地政府獲得高達70%的資金支持。因此，韓國國內面板製造商呼籲，將OLED顯示技術納入戰略技術領域，以此獲得國家層面的支持。

高薪

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