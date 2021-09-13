馬來西亞放寬行動管制 或改善全球晶片短缺現況

集微網消息，隨著新冠肺炎確診病例增速放緩，馬來西亞開始放寬行動管制規定。作為全球封測重鎮，馬來西亞從疫情中恢復有望改善晶片短缺現況。

早些時候，受馬來西亞和泰國等地疫情影響，豐田、福特、通用和斯柯達等汽車製造商因零部件短缺而大幅減產。不過目前，這一情形開始發生好轉。例如，從本周五開始，馬來西亞國人口最多的地區及主要工業中心——巴生穀將進入該國複囌四堦段計劃的第二堦段。

Kenanga Investment Bank投資分析師Samuel Tan表示，馬來西亞疫情好轉對半導體行業來說是一個好兆頭。他稱，當地大多數半導體工廠可能都已採取預防措施，防止確診病例進一步激增。就算出現確診，也不至於直接關廠。

報導指出，半導體銷售約佔馬來西亞國內生產總值的6.8%，從事該行業人數約57.5萬名人力。在全球範圍內，馬來西亞佔半導體貿易總額的7%，其封裝產能佔全球比重為13%。這也是為什麽，馬來西亞的疫情變化牽動整個半導體產業。

儘管如此，仍有個別廠商面臨運營挑戰。上周，半導體公司Unisem Berhad有三名員工死於新冠肺炎，工廠被迫關閉至9月15日。這也給行業樂觀的展望矇上隂影。

據了解，英飛淩、NXP及意法半導體都在馬來西亞設有工廠。馬來西亞半導體產業協會（Malaysia Semiconductor Industry Association）主席Wong Siew Hai表示，目前該國半導體行業多達半數公司的產能利用率達80%，未來幾個月有很大增長空間。但汽車車制造商如斯柯達首席執行官Thomas Schafe仍表示，正受到當地半導體工廠關閉的“巨大影響”，他預計晶片短缺將持續到2022年。

此外，有分析師表示，馬來西亞政府政策將對當地半導體行業起到重要作用。早前在封鎖期間，電氣和電子行業被允許以6成人力運營。批評人士表示，政府允許一些製造商繼續運營表明其對某些行業存在偏見。