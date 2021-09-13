南韓9月上旬 記憶體晶片出口轉弱

城市優先還是鄉村優先？美國頻寬建設面臨兩難問題。美國中央考量鄉村地區頻寬建設不足，優先提供政策與經費協助，但眾多城市反應目前的網速與頻寬仍不足使用，若怠於建設，恐對後疫情時代下的遠距學習、在家工作、遠距醫療，甚至經濟復甦造成不利影響

2021-09-13 14:41