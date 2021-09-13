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南韓9月上旬 記憶體晶片出口轉弱

集微網 / 集微網

集微網消息，韓國關稅廳最新數據顯示，9月上旬（1日-10日），韓國出口額達到195億美元，較去年同期大幅提升30.7%，但同期記憶體晶片出口同比下降2.1%。

據韓聯社報導，在記憶體晶片出口同比下降的同時，韓國同期汽車出口額大幅增長46.8%，未明顯受到全球汽車晶片供應短缺的影響。

此外，根據出口目的地，同期韓國對第一大貿易夥伴中國出口額同比增長24.5%，對第二大貿易夥伴美國出口同比增幅則高達44.85%。

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