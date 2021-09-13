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AMD來勢洶洶 英特爾服務器CPU祭出價格殺器？
集微網消息，業內消息稱，為應對來自AMD的衝擊，英特爾正為其服務器CPU提供更具競爭力的價格，許多已開始使用基於AMD服務器的數據中心運營商已考慮轉向英特爾。
據《電子時報》報導，今年3月，AMD發佈了EPYC 3服務器處理器，並獲得了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌和阿里巴巴等客戶的訂單，同期英特爾發佈了Whitley平台，配備了Ice Lake處理器。
Mercury Research的最新數據顯示，AMD的服務器市場份額在2021年第一季度為8.9%，比去年同期增長了3.8個百分點，這是其自2006年第二季度以來的最大增長。
然而，由於載板供應緊張，自第一季度以來，AMD一直飽受服務器CPU短缺之苦。消息人士指出，儘管最近短缺情況有所改善，但仍然供不應求，這也給數據中心運營商提供了另一個轉向英特爾的理由。
Digitimes Research預計，在供應短缺的影響下，AMD在服務器CPU市場的份額將在2022年保持在10-15%之間。儘管AMD一直在推動PCB製造商擴大產能，但新生產線開始貢獻出貨量還需要一段時間。
英特爾方面則預計，到2021年底，其服務器CPU出貨量的40%左右將基於Ice Lake。來自服務器供應鏈的消息人士還發現，50%-60%的客戶將現有的基於英特爾的服務器升級到Whitley平台。
此外，英特爾還計劃在2022年第一季度開始小批量生産下一代Eagle Stream服務器處理器，並計劃在第二季度批量生産。消息人士補充稱，Eagle Stream處理器採用英特爾10nm制程，預計性能將強於EPYC 3。
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