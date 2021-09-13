後疫情時代靠網路 美城鄉都爭頻寬

城市優先還是鄉村優先？美國頻寬建設面臨兩難問題。美國中央考量鄉村地區頻寬建設不足，優先提供政策與經費協助，但眾多城市反應目前的網速與頻寬仍不足使用，若怠於建設，恐對後疫情時代下的遠距學習、在家工作、遠距醫療，甚至經濟復甦造成不利影響。

頻寬攸關後疫情發展

公園記錄指出，經過疫情的大隔離與封城潮，網路頻寬成為維繫社會互動的重要關鍵，在新常態中，將直接與日常通訊、遠距醫療、遠距教學與在家工作相關。

目前全球有超過 45 億的網路使用者，使用範圍包括新聞閱讀、社群互動、天氣預報等資訊獲取。專家預測，2024年將有超過25億人透過網路處理多數銀行業務。此外，去年起遠距醫療使用量增加了 154%，但前述工作都相當仰賴高速的網路頻寬服務。

美國米爾瓦基官員更指出，頻寬服務攸關於民眾工作，也提到目前該市區內因為頻寬價格過高，導致超過半數的家庭沒有購買網路頻寬服務，「沒有工作，就買不起頻寬，民眾也無法進行遠距學習、在家工作、遠距醫療，等同無法融入現代社會，這將成為一個惡性循環。」

城市頻寬仍不足

對此，美聯社指出，目前美國經濟已走向復甦，但多數城市發現，目前的網路頻寬仍不足以負擔一般家庭成員同時順暢的進行網路搜尋、遠端工作與線上學習的流量，若同時使用，網路很可能直接當掉；民眾若想改善，恐需付出超出預算的費用。

美國總統拜登的基礎計畫中，已設定了為每個美國家庭提供快速、可負擔的網路建設目標，但美國財政部日前壓低了頻寬建設補助上限，著眼於目前尚未建設網路頻寬的地區，城市的頻寬需求被排在第二位，也因此造成部分地區首長的不滿，強調都市與鄉村的頻寬需求一樣緊急。

目前美國財政部仍未發布最終的補助規定，討論可能會持續到秋季。支持目前補助方案的美國電信協會法律顧問哈雷認為，疫情救濟資金應優先導往「完全沒有網路頻寬的地區」，而非讓「已經有頻寬的地方變得更好。」

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