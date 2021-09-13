快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

幼兒園群聚案延燒 鄭文燦：桃園擴大匡列31人採檢

ViacomCBS傳重組派拉蒙影業 影視分家高管換人

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，ViacomCBS將指派高階主管分別負責派拉蒙電視和電影部門的業務。路透
消息人士透露，ViacomCBS將指派高階主管分別負責派拉蒙電視和電影部門的業務。路透

消息人士透露，美國媒體巨頭ViacomCBS正重組旗下派拉蒙影業（Paramount），將指派高階主管負責派拉蒙電視和電影部門的業務，為更全面整頓派拉蒙管理層的最新行動。這項消息預計最快今（13）日公布。

道瓊社報導，根據新的架構，派拉蒙影業的電影和電視部門將分家。ViacomCBS將指派旗下兒童頻道Nickelodeon執行長羅賓斯（Brian Robbins）負責派拉蒙的電影部門，並指派ViacomCBS電視事業主管奈文斯（David Nevins）兼掌派拉蒙的電視部門。

華爾街日報稍早報導，羅賓斯將接替傑諾普洛斯（Jim Gianopulos）擔任派拉蒙影業的執行長。

報導也說，這項任命將擴大奈文斯的業務範圍，他原本的業務包括監督付費有線電視頻道Showtime，及負責Paramount+串流媒體平台的原創內容。目前負責派拉蒙電視部門的主管克雷門斯，將向奈文斯匯報工作進度。

羅賓斯和奈文斯都將直屬於ViacomCBS執行長巴基希（Robert Bakish）。奈文斯對此不予置評，彭博記者尚未與克雷門斯取得聯繫。

消息人士表示，根據計畫，派拉蒙電視部門預料將聚焦於製作內容供姊妹有線電視台和串流平台使用。派拉蒙電視部門目前為蘋果TV+和Netflix在內的各大平台製播節目。

電影 華爾街

延伸閱讀

陸IC設計砍單 封測協力廠受災

阿湯頭大了？「捍衛戰士2」拷貝成汽車竊案失物憂早洩

「捍衛戰士2」今年無望起飛 「不可能7」也再度延期

「不可能任務」片商告保險公司 竟扯出阿湯染疫疑雲？

相關新聞

今天開盤前 五件事國際事不可不知

標普500指數上周五（10日）連跌五日，是2月以來最長頹勢，從前一周不如預期的美國就業報告公布後就一路走跌，反映投資人對...

亞洲邊境管制 經濟代價大

隨著Delta變種新冠病毒引發的新冠疫情延燒，迫使各國延長邊境管制與簽證發放限制措施，各地從製造到教育等產業都承受沉重壓...

南非幣大舉反攻拉下台幣 本月重登全球今年最強貨幣

今年最強貨幣是…？經過上個月波折的南非幣（蘭德），本月已悄悄拉下新台幣，再度成為最強的主要貨幣。

美股秋意濃 年底可能回檔

進入秋季，華爾街分析師與策略師都更加審慎看待美股展望，警告投資人慎防美股可能在秋季回檔修正，或至少報酬率將降低，更有分析...

四大產業 資本支出看增

為緩解供不應求困境，全球企業都正擴大支出，特別是半導體、零售、軟體及運輸業，預估今年企業資本支出將增加13.3%，為20...

買庫藏股擬課稅 美企跳腳

美國民主黨多位重量級參議員提案，對大企業買回庫藏股措施開徵2%的新稅，以鼓勵企業投資，並且籌措3.5兆美元預算方案的財源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。