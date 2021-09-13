ViacomCBS傳重組派拉蒙影業 影視分家高管換人

消息人士透露，美國媒體巨頭ViacomCBS正重組旗下派拉蒙影業（Paramount），將指派高階主管負責派拉蒙電視和電影部門的業務，為更全面整頓派拉蒙管理層的最新行動。這項消息預計最快今（13）日公布。

道瓊社報導，根據新的架構，派拉蒙影業的電影和電視部門將分家。ViacomCBS將指派旗下兒童頻道Nickelodeon執行長羅賓斯（Brian Robbins）負責派拉蒙的電影部門，並指派ViacomCBS電視事業主管奈文斯（David Nevins）兼掌派拉蒙的電視部門。

華爾街日報稍早報導，羅賓斯將接替傑諾普洛斯（Jim Gianopulos）擔任派拉蒙影業的執行長。

報導也說，這項任命將擴大奈文斯的業務範圍，他原本的業務包括監督付費有線電視頻道Showtime，及負責Paramount+串流媒體平台的原創內容。目前負責派拉蒙電視部門的主管克雷門斯，將向奈文斯匯報工作進度。

羅賓斯和奈文斯都將直屬於ViacomCBS執行長巴基希（Robert Bakish）。奈文斯對此不予置評，彭博記者尚未與克雷門斯取得聯繫。

消息人士表示，根據計畫，派拉蒙電視部門預料將聚焦於製作內容供姊妹有線電視台和串流平台使用。派拉蒙電視部門目前為蘋果TV+和Netflix在內的各大平台製播節目。