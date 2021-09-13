不滿蘋果反壟斷訴訟判決結果 Epic Games將提上訴
「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games不滿法院上周五（10日）對蘋果反托辣斯訴訟的判決，12日提出上訴通知。
加州聯邦地區法官羅傑斯支持蘋果的陳述，駁回Epic對蘋果非法壟斷的指控。羅傑斯也裁定，蘋果毋須讓熱門遊戲「要塞英雄」重新在App Store上架或恢復Epic的Apple開發者帳號。
羅傑斯也裁定，沒有設立第三方App Store的必要，也不強迫蘋果把App Store的營收降低15%至30%。
不過，法官認定蘋果涉及一些反競爭行為，下令蘋果開放所有App和遊戲開發商從自家App內以按鈕引導消費者採用外部支付選項。
儘管羅傑斯的裁定可能大幅削弱App Store的獲利能力，但她並未採信Epic提出的所有主張。
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