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今年來全球ETF吸金逾8,000億美元 超越去年全年總額

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

全球指數型股票基金（ETF）今年1-8月共吸引逾8,000億美元的資金淨流入，已超越去年全年的7,628億美元歷史紀錄，凸顯投資人對這種低成本投資工具的熱情持續升溫。

英國金融時報（FT）報導，截至8月底，全球ETF共淨流入8,342億美元資金，已超越去年全年總額的7,628億美元。另據數據供應商ETFGI，在市場走高和投資金額增加之際，全球ETF持有的資產規模擴增至9.7兆美元，是2018年底金融商品與基金管理規模的兩倍以上。

美國投資人持續撤離收取較高管理費的主動型共同基金，使流入ETF的金額增加。美國投資公司協會（ICI）的數據顯示，主動型美股共同基金在過去13年中，有12年為淨流出，2008年來累計淨流出2.8兆美元。

ETFGI創辦人福爾表示，在全球金融危機結束後，這股起自美國、投資人從主動型基金轉向ETF的風潮，已遍布金融市場每個角落。主動型基金經理人了解來自各地ETF的競爭日益激烈，且必須有所回應。

大型主動型基金公司正拋棄多年來反對ETF的看法，進軍由全球兩大ETF巨擘貝萊德（BlackRock）和先鋒（Vanguard）主宰的市場。

掌管2.6兆美元的資本集團（Capital Group）8月表示，考慮在明年3月底前推出六檔主動型ETF。管理6,460億美元的Federated Hermes也已向監管機構申請核准兩檔主動型固定收益ETF，可望最快11月推出。

ETF 美股 英國

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