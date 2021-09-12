中國公司擴大供應 韓國光學鏡頭零件廠海成光學關閉業務

集微網消息，韓國光學鏡頭零件廠商海成光學（Haesung Optics）近日表示，將退出相機模塊和鏡頭業務。據稱，這與中國大陸和台灣地區擴大對韓供應有關。

據THE ELEC報導，早在5月份，海成光學就曾表示計劃出售旗下相機模塊業務，並將縮減鏡頭業務。但現在，該公司決定退出這兩大業務，未來將把重點放在光學圖像穩定器（OIS）和執行器上。

據海成光學稱，其韓國當地客戶三星電機以往都是生產高端相機模塊，但現在三星正將重點擴大到中低端手機。這樣一來，直接導致高端相機模塊訂單下滑。

至於退出鏡頭業務的原因，該公司表示，中國大陸和台灣地區公司正通過優越的產能和專利優勢擴大對韓國企業集團的供應。這使海成光學失去了訂單並出現巨額經營虧損。