聽新聞
test
0:00 / 0:00
Silicon Labs成立專門小組 研究全球半導體供應鏈短缺
集微網消息，近日Silicon Labs宣佈成立「Works With 2021」小組，討論全球半導體短缺問題。小組成員來自全球半導體聯盟 (GSA)、先進半導體工程 (ASE, Inc.)、Arrow Electronics和 Silicon Labs公司內部。小組討論將由EE Times主持，並將探討導致當前半導體短缺動態、供應鏈的重要性以及預防未來産業鏈中斷的策略。
Silicon Labs總裁Matt Johnson說，「芯片短缺使半導體成爲人們關注的焦點。2021年，Silicon Labs正在匯集來自整個行業的不同觀點來討論未來的道路。該行業需要共同應對逆風，並將新思維應用於供應鏈」。Silicon Labs表示，半導體短缺影響了無數行業，並將半導體帶到了全球政策對話的前沿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言