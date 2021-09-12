Silicon Labs成立專門小組 研究全球半導體供應鏈短缺

集微網消息，近日Silicon Labs宣佈成立「Works With 2021」小組，討論全球半導體短缺問題。小組成員來自全球半導體聯盟 (GSA)、先進半導體工程 (ASE, Inc.)、Arrow Electronics和 Silicon Labs公司內部。小組討論將由EE Times主持，並將探討導致當前半導體短缺動態、供應鏈的重要性以及預防未來産業鏈中斷的策略。

Silicon Labs總裁Matt Johnson說，「芯片短缺使半導體成爲人們關注的焦點。2021年，Silicon Labs正在匯集來自整個行業的不同觀點來討論未來的道路。該行業需要共同應對逆風，並將新思維應用於供應鏈」。Silicon Labs表示，半導體短缺影響了無數行業，並將半導體帶到了全球政策對話的前沿。