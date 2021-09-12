韓國芯片業陷人才荒 投資成爲産業成功要素之一

集微網消息，從數十年前的追隨者，到現在領先於全球存儲芯片市場，韓國無疑已經在半導體行業建立了競爭優勢。然而，老齡化加速、人才短缺隱憂浮現，正成爲韓國産業面臨的挑戰之一。

據韓國時報報導，三星和SK海力士目前共佔據全球70%以上的存儲芯片市場。同時，三星在晶圓代工領域排名僅次於台積電。儘管如此，招聘技術熟練的人力資源變得越來越困難，因爲年輕人更傾向於外科醫生等職業，而不是工程師。另外，來自中國的競爭對手通過提供高薪，積極延攬關鍵職位的人才。

韓國老齡化程度加重，勞動力萎縮對芯片行業短缺人才構成進一步挑戰。儘管韓國政府一直試圖通過加強監控，防止當地人才和關鍵數據外流，但效果甚微。

曾在英特爾工作、現韓國高麗大學半導體系統工程系教授 Yu Hyun-yong在接受採訪時指出，“除了監控措施，我們還需要政府開展項目，發掘優秀的人才，使其到關鍵的公司工作。”

同時，韓國芯片制造商也在加大投資確保人才，包括在知名大學設立半導體專業，竝提供全額獎學金和就業機會。例如，三星電子於2006 年在成均館大學啓動相關項目；今年三星和 SK 海力士在延世大學和高麗大學另設新的項目。

Yu Hyun-yong表示，這些專業都是臨時設立的，但政府應該從長遠角度提供支持。因爲影響競爭力的最重要因素始終是人才。

除了人才問題，這位高麗大學教授也就芯片代工市場給出了自己的的理解和建議。Yu Hyun-yong認爲，雖然台積電在代工市場佔據主導地位，但這竝不影響韓國芯片制造商擴大佈局。

存儲芯片在整個半導體市場的比重僅達 30%-40%。“代工市場規模要大得多，而且該領域的需求將持續增長，”他說。

當前，由於晶圓廠擴産緩慢等問題，全球芯片市場供應趨緊尚未得到改善。而隨著人工智能（AI）等尖端技術發展，非存儲芯片需求預計也將繼續增加。

Yu Hyun-yong指出，在這種情況下，三星將能受益於擴大的晶圓代工事業。三星於2019年宣布，到2030年將在代工和非存儲芯片領域投資133萬億韓元。今年5月三星又將這一投資額大幅調高至171萬億韓元（約1461億美元）。

此外，英特爾早前宣佈將斥資200億美元建造新芯片廠，台積電也在3月表示將投資1000億美元擴充産能。

Yu Hyun-yong進一步指出，其他代工廠的産能也是芯片設計公司想要爭取的，因爲他們正尋求更低的服務價格。

除了已經宣布投資的代工廠外，也有一些廠商正在觀望。SK海力士副會長樸正浩在5月表示，該公司正在研議將代工產能延續的方法，包括擴大當地設施以及收購海外制造商。

。SK海力士在2017年成立的晶圓代工事業部SK海力士系統IC（（SK Hynix System IC）），目前僅佔SK集團營收的2%。

不過，Yu Hyun-yong稱現在是 SK 進行代工投資的時候了。他認爲，要取得技術競爭力，長期投資有其必要性，所以現在是時候了。對於SK海力士來說，成功的併購將至關重要，畢竟這個領域的後進者不僅要確保生產設施，還要取得關鍵技術。

他強調，這並不只是爭搶商機而已，而是攸關國家層麪的競爭力問題。在經歷了影響全球汽車和智能手機生産的芯片供應中斷後，對於尋求穩定供貨來源的主要經濟體來說，芯片制造能力至關重要。

Yu Hyun-yong說， 多年前，英特爾生産過手機芯片，但當時該公司傾向於生産利潤更高的CPU。如今大環境轉變，促使英特爾重啓晶圓代工業務，不僅是因爲當前市況，還有其內部危機感的原因。英特爾已經在新工藝節點上落後台積電和三星電子。