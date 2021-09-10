沒有最塞只有更塞 旺季讓美港口壅塞持續惡化
自7月來，在美國三大港口等候進港的貨櫃輪數量穩定增加，中國大陸的港口至今也同樣「一位難求」，顯示全球的港口壅塞情形仍未緩解。
彭博一項追蹤全球港口壅塞情形的指數顯示，截至8日為止，洛杉磯港和長堤港這兩大位於南加州的鄰近港口，共有40艘貨櫃輪等待卸貨，升抵該指數編制以來新高。
至於在美國東岸，喬治亞州薩凡納港外海正有20艘貨櫃輪等待入港，已進港者卻僅有八艘，壅塞程度為全世界主要港口中最高。在紐約州和紐澤西州，目前等候進入當地港口的船隻也升抵4月來最多。
目前正值全球船運需求的兩大旺季之一，在旺盛需求帶動下，港口愈來愈壅塞。在美國等地，所有貨運方式都陷入瓶頸，零售商和製造商的交貨時間嚴重落後，運能快被耗盡，貨運價格推升至歷史新高水準。
在中國大陸，相較於8月底的嚴重塞港，寧波港的壅塞情形目前已大幅緩解，但由於部分船隻被分散到其他港口，卻也使青島等主要港口的壅塞情況達8月來最嚴重。
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