越南嚴格防疫措施衝擊供應鏈 恐威脅出口和企業投資

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
越南為圍堵新冠疫情祭出的嚴格防疫措施，已迫使大批工廠關閉或減產。路透
越南為圍堵新冠疫情祭出的嚴格防疫措施，已迫使大批工廠關閉或減產。路透

越南為圍堵新冠疫情祭出嚴格防疫措施，已迫使大批工廠關閉或減產，但也引發海外業者和政府機構反彈，警告這將威脅該國的出口和企業未來的投資，甚至迫使他們轉移陣地。

彭博資訊報導，駐越南歐洲商會（Eurocham）副會長Nguyen Hai Minhy在9日表示，估計該會約18％的成員已將一些生產搬遷到其他國家，以保護其供應鏈，另外16％成員正考慮採取類似行動。

駐越南歐洲商會會長Alain Cany在一份聲明中說：「第四波新冠疫情正對商業造成嚴重衝擊，如果封鎖、社交距離和旅行限制措施持續更長時間，新投資計畫將面臨風險，企業可能考慮轉移到其他東南亞國家。」

仰賴出口的越南在新冠疫情爆發初期曾是「防疫模範生」，如今卻面臨嚴峻的疫情。越南商業重鎮胡志明市已實施嚴格防疫令，包括要求位於疫情熱區、無法為勞工安排留宿的工廠關閉。

越南工商部本周稍早已發出警告，越南正面臨失去出口客戶的風險，需要調整一些防疫策略，以在圍堵疫情的同時也能確保工廠生產。

工商部指出，南越80%的鞋廠已被迫停工，原因是不符合政府要求，未安排好員工住宿及接送到工廠的指定通勤路線；受社交距離措施及人力短缺影響，越南中部及北部鞋廠的產能也減少30%至50%。

越南

延伸閱讀

產險推企業防疫險出奇招 替店家給付民眾防疫慰問金

大陸國務委員王毅到訪 越南再批准一款中國疫苗

日本盼恢復社經活動 11月起打過疫苗將鬆綁防疫

防疫有道 惠譽調升我國主權信用、國家評等上限

相關新聞

911事件20周年 投資人該記取什麼教訓？

2001年9月11日爆發震驚全球的恐怖攻擊事件，高聳的紐約世貿中心雙塔起火倒塌，成為美國現代史上最令人怵目驚心的一幕。2...

金屬價格續狂漲！鋁漲上13年高點 鎳衝上七年新高

基本金屬價格今日持續狂漲，鋁、鎳價格都創下多年新高。倫敦鎳價在今日一度大漲2.6%至七年新高，鋁價則一度大漲1.9%至2...

疫情影響東南亞零組件供應 豐田宣布減產40萬輛車

日本汽車大廠豐田10日宣布，因東南亞疫情嚴重，影響到零組件供應，本月及下月將減產約40萬輛車。

在家工作沒想像中爽？ 微軟研究：工時變長、扼殺創造力和溝通力

隨著三級警戒結束，全國降至二級警戒有限度解封，大家又開始逐漸恢復進公司上班，不少人哀嚎好想在家工作，但其實遠距上班隱藏了許多你所不知道的缺點。科技巨頭微軟（Microsoft）發布最新研究指出，在家上班會降低員工創造力、溝通力以及團隊合作精神，同時也增加了員工每周的平均工作時數，這代表許多人可能無形中在家「加班」了，卻渾然不知。

美國對中國發動晶片戰 外媒：凸顯晚期資本主義危機

集微網消息，今年一月份拜登入主白宮之後，對華貿易戰和科技戰，尤其是「晶片戰」並沒有偃旗息鼓之勢，美國在半導體産業的對華技術遏制說明了什麽？知名科技類媒體...

義大利「大麻合法化」！將允許民眾小規模種植4款大麻

在該國下議院司法委員會8日批准改革後，義大利將允許在國內「小規模種植大麻植物」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。