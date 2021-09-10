越南嚴格防疫措施衝擊供應鏈 恐威脅出口和企業投資

越南為圍堵新冠疫情祭出嚴格防疫措施，已迫使大批工廠關閉或減產，但也引發海外業者和政府機構反彈，警告這將威脅該國的出口和企業未來的投資，甚至迫使他們轉移陣地。

彭博資訊報導，駐越南歐洲商會（Eurocham）副會長Nguyen Hai Minhy在9日表示，估計該會約18％的成員已將一些生產搬遷到其他國家，以保護其供應鏈，另外16％成員正考慮採取類似行動。

駐越南歐洲商會會長Alain Cany在一份聲明中說：「第四波新冠疫情正對商業造成嚴重衝擊，如果封鎖、社交距離和旅行限制措施持續更長時間，新投資計畫將面臨風險，企業可能考慮轉移到其他東南亞國家。」

仰賴出口的越南在新冠疫情爆發初期曾是「防疫模範生」，如今卻面臨嚴峻的疫情。越南商業重鎮胡志明市已實施嚴格防疫令，包括要求位於疫情熱區、無法為勞工安排留宿的工廠關閉。

越南工商部本周稍早已發出警告，越南正面臨失去出口客戶的風險，需要調整一些防疫策略，以在圍堵疫情的同時也能確保工廠生產。

工商部指出，南越80%的鞋廠已被迫停工，原因是不符合政府要求，未安排好員工住宿及接送到工廠的指定通勤路線；受社交距離措施及人力短缺影響，越南中部及北部鞋廠的產能也減少30%至50%。