報告：911反恐戰爭 讓微軟等科技巨頭荷包滿滿

中央社 / 華盛頓10日綜合外電報導
911恐怖攻擊事件即將迎來20週年，3個組織發布聯合報告顯示，自從美國展開所謂「反恐戰爭」，美國國防部等政府機構和亞馬遜、微軟等科技巨頭簽訂的合約，讓它們大發利市。 路透社
911恐怖攻擊事件即將迎來20週年，3個組織發布聯合報告顯示，自從美國展開所謂「反恐戰爭」，美國國防部等政府機構和亞馬遜、微軟等科技巨頭簽訂的合約，讓它們大發利市。 路透社

911恐怖攻擊事件即將迎來20週年，3個組織發布聯合報告顯示，自從美國展開所謂「反恐戰爭」，美國國防部等政府機構和亞馬遜、微軟等科技巨頭簽訂的合約，讓它們大發利市。

根據9日發布的「科技巨頭販賣戰爭」（Big TechSells War）報告，從2004年起，亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與推特（Twitter）等科技巨頭簽訂的政府合約呈現爆發式成長。

報告指出，這些公司簽訂的政府合約「主要都是與反恐戰爭有關的機構」。「從2004年到今天，聯邦政府向這些科技巨頭購買了許多服務，尤其是五角大廈和國土安全部。」

從2001年起，由於國防產業朝數位化發展，美國軍方與情報機構對雲端運算與GPS軟體的需求劇增。

倡議團體種族與經濟行動中心（Action Center onRace and the Economy, ACRE）、LittleSis和MPowerChange發布的聯合報告顯示，從2004年起，光是美國國防部和科技巨頭簽訂的合約價值就高達438億美元（約新台幣1.2兆元）。

報告稱，對科技公司花費最鉅額的前5名政府機構，有4個以外交政策為核心，或直接與全球反恐戰爭有關。

報告指出，亞馬遜和微軟近幾年尤其領先其他科技公司，當中亞馬遜在2019年的聯邦與轉包合約數，幾乎是2015年的5倍，微軟則更多，高達8倍。

報告表示，微軟在前美國總統川普執政期間，國防合約數目飛躍成長，在2016年到2018年期間增為6倍。

而在近幾年，與「傳統」軍事與國防承包商雷神公司（Raytheon）和諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）等簽署的合約反而減少。

法新社聯繫5大科技巨頭要求置評，尚未獲得回應。

恐攻 恐怖攻擊

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