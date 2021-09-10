美8月PPI持續攀升 經濟學者預料Fed明年將開始升息

美國公布8月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與雙核心PPI的月升率與年升率大部分都超出預估，傷害企業獲利，並可能拉升消費者物價（CPI）加速走高。多數經濟學者並預料，聯準會（Fed）2022年就會首度升息。

8月最終需求PPI（即整體PPI）比7月上升0.7%，高於市場預期的0.6%升幅，不過比7月的1.0%升幅縮小，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，繼續推升廠商的生產成本，因而拉高產品的出廠價格；年升率高達8.3%，比市場預估的8.2%及7月時的7.8%還高；由於比較基期偏低的效應已經縮小，凸顯PPI升勢的確強勁。

上月扣除能源及食品後的核心PPI，也比7月上升0.6%，符合預期，但升幅比7月的1.0%縮小；比去年同期上升6.7%，比市場預估的6.6%及七月時的6.2%都高。

8月扣除能源、食品與貿易項目之後的雙核心PPI比七月上升0.3%，遠低於市場預估的0.6%；年比則上升6.3%，符合預估，比七月時的6.1%升幅略高。

肉類、家用天然氣、工業化學品及汽車等項目的PPI升幅最大；服務業方面，以醫療、美姿及光學用品等項目升幅最大。

分析師指出，原材料短缺，航運出現瓶頸拉高運費，都導致廠商的生產成本升高；近月來許多廠商已將新增成本轉嫁到產品及服務的售價上，將繼續推升消費者物價。

英國金融時報（FT）對49位頂尖經濟學者所做的調查顯示，70%以上的學者預料Fed於2022年將升息至少1碼，比Fed自己預測的2023年還要早。