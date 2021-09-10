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韓國新法上路 要塞英雄遊戲商要求蘋果重新上架

中央社 / 首爾10日綜合外電報導

美國主要遊戲開發商Epic Games今天表示，由於韓國已通過法律限制應用程式（app）平台業者壟斷，他們已要求蘋果公司讓其旗艦遊戲「要塞英雄」（Fortnite）重新在韓國上架。

法新社報導，為了該如何分潤，提供app下載的平台業者和內容創作業者在全球槓上。這塊大餅代表數以十億計美元商機，蘋果公司（Apple Inc.）和Epic則是在這場爭奪戰的前線。

Epic去年繞過Apple的系統，在旗下熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）app內建直接付費管道，隨後遊戲遭到蘋果從其App Store下架。Epic為此告上蘋果，案子目前在美國法院審理中。

韓國8月開全球先例，通過法律禁止蘋果和谷歌（Google）兩科技業巨擘強迫app開發商使用他們的支付系統，實際上宣告兩企業利潤豐厚的應用程式商店App Store和Play Store壟斷行為屬於違法。

蘋果和Google先前就因此在全球飽受批評，因為他們對在自家平台上架的app收取最高30%分潤，且要求必須以他們的支付系統來收取費用。

韓國新法預計將在幾天內生效，使韓國成為首個命令app平台提供使用者替代的支付方式、繞過平台收費制度的國家。

Epic今天在要塞英雄官方推特（Twitter）帳號表示：「我們有意讓要塞英雄重新在韓國的iOS上架，並依循韓國新法，並列提供Epic和蘋果的支付方式。」

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