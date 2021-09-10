美國對中國發動晶片戰 外媒：凸顯晚期資本主義危機

集微網消息，今年一月份拜登入主白宮之後，對華貿易戰和科技戰，尤其是「晶片戰」並沒有偃旗息鼓之勢，美國在半導體産業的對華技術遏制說明了什麽？知名科技類媒體Newsclick.in創始人Prabir Purkayastha撰文對此做了分析。

文章指出，隨著美國對中國實施技術制裁，世界電子行業正麪臨動蕩時期。制裁後，華為從手機供應商的第一名（2020 年第二季度）跌至目前的第七名。然而華為不僅生存下來，而且做得還不錯。它仍然是電信設備市場的全球領導者，佔有高達31%的份額，是其最接近的競爭對手諾基亞和愛立信的兩倍，2021 年前六個月的利潤接近500億美元。中國在晶片製造和設計技術上正在不斷追趕。

進入艱難時期的不僅僅是中國公司。隨著中美之間的晶片戰爭愈演愈烈，全球電子晶片供應鏈受到影響，出現了晶片短缺。如果晶片大戰繼續下去，晶片短缺的危機也會影響其他行業。

文章發問，半導體行業的危機是全球供應鏈碎片化的前兆嗎？它會導致中美技術標準兩極分化嗎？由於供應鏈的這種脆弱性，我們是否將全球化的終結眡為一種範式？

文章指出，美國選擇半導體行業作為與中國進行地緣戰略競爭的戰場，是因為美國自認為擁有顯著的技術領先地位和主要的市場份額。中國是後來者，雖然擁有可比的市場份額，但仍依賴於美國及其盟國——歐盟、日本和韓國——控制的某些核心技術。這就是為什麽美國選擇華為和中芯國際這兩家中國主要企業作為制裁目標的原因。

美國正在跟進對華為和中芯國際的制裁，計劃根據其2018年出口改革控制法案禁止中國使用它稱之為「基礎技術」的技術。美國的論點很簡單：「我們在先進晶片製造所需的某些關鍵技術上領先於中國；為了保持領先地位，我們所要做的就是拒絕中國獲取這些技術；這將確保我們在未來處於領先地位並確保美國的主導地位。」

乍一看，晶片似乎應該被眡為基礎技術和美國制裁的目標。中芯國際隨後試圖建立其7nm晶片製造線，並需要從荷蘭公司ASML極紫外光刻 (EUV) 機器進口，每台機器耗資約1.2億-1.5億美元。盡管EUV機器來自荷蘭，但它使用的是其美國子公司開發的軟件，因此受到美國制裁制度的約束。

美國的制裁意味著ASML不能曏中國出售EUV光刻機，盡管它可以出售其他用於低耑晶片生産的光刻機，使中國遠離高端<10奈米技術，因此落後一兩代市場領導者。

晶片雖然是電子産品的主要驅動力，但並不像生産這些晶片的機器那樣基礎。如果我們想處於技術的最前沿，我們不僅要掌握晶片生産技術，還要掌握生産運行生産線的機器的技術。這就是為什麽ASML的光刻機是中國的瓶頸。

那麽是什麽推動了機器和晶片生産關鍵技術的進步？正如馬克思主義者所知，驅動生産力的是知識，在這種情況下，是晶片設計的進步。這些知識圖景在軟件設計工具和光刻機中得到全面展現。這些行業都是高度知識密集型的，需要具有非常專業技能的人。

美國及其大學仍然是知識發展的主要來源，是該領域進步的關鍵。但這是它的長期問題。美國大學的研究項目大多由外國學生組成，其中大部分來自中國、印度和其他發展中國家。他們中的許多人留在美國，為美國今天的知識進步提供所需的人力。

美國半導體行業擔心的是，中國是美國晶片設計軟件的最大市場。美國公司還設計高端晶片，然後在台灣製造。從短期來看，美國的制裁肯定會損害中國在先進晶片生産和基於此類晶片的電子設備生産方面的利益。但這也意味著美國公司將失去其現在從中國市場獲得的設計工具銷售收入的很大一部分。這也意味著高通和英偉達等美國公司設計並在台積電製造的先進晶片會有收入損失。

對於美國高科技公司來說，這種收入的損失意味著用於研發的資金減少，其全球知識中心的地位也將慢慢受到侵蝕。研究經費減少意味著最終失去領導地位。如果美國公司失去中國市場，從而失去其很大一部分收入，其未來的競爭能力將受到嚴重損害。從短期來看，他們可能會受益，就像他們在華為失去智能手機第一名的情況下所做的那樣，但從長遠來看，收入的減少將意味著生産知識的能力下降，而這些知識使美國在技術上具有優勢。

在向美國商務部提交的一系列文件中，美國半導體行業協會（SIA）辯稱，美國公司與中國市場脫鉤將意味著巨大的收入損失，並最終放棄美國在電子領域的領導地位。美國的制裁已經導致中國公司從其産品線中取出美國設計的組件。因此，制裁不僅打擊了華為和其他中國供應商，還打擊了作為其供應商的美國公司。

中國需要多長時間才能追趕上美國及其盟國在半導體技術方麪的領先地位？諮詢公司Analysis Mason在其5月21日的報告中表示，中國將能夠在三、四年內實現半導體的自給自足。波士頓諮詢集團和SIA模擬了中國和美國全球供應鏈斷裂、供應鏈和市場脫鉤的影響。它預測，在這樣的政策下，美國仍將失去對中國的領導地位。根據SIA提交給美國商務部的意見，美國保持領先地位的唯一方法是允許向中國出口——軍事部門除外——並利用這些銷售的利潤來開發新一代的技術。當然，還有美國政府的巨額補貼。

如果美國想成為世界領先者，它必須在投資於未來技術的知識生成方麪與中國相匹敵。那麽美國為什麽要走制裁路線呢？制裁更容易實施；建立一個重眡知識的社會要困難得多。這就是晚期資本主義的危機。（校對/holly）