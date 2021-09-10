鋁鎳大漲至多年來高峰 鈀金重挫油價跌

國際油價創下近三周最大跌幅，因中國大陸投放國家儲備原油以緩解原物料價格上漲壓力。現貨鈀金跌至逾一年低點，因擔心汽車製造商對鈀金需求下降，以及今年價格上漲後用戶可能改用其他金屬。基本金屬價格則漲到多年來高峰。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下挫

紐約原油期貨周四下挫1.7%，創下近三周最大跌幅，因中國投放國家儲備原油以緩解原物料價格上漲壓力。

油價早盤一度上漲，此前美國政府報告顯示上周原油庫存下降，因颶風艾達導致產量創紀錄下滑。

瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，「來自中國國家儲備的額外供應降低了短期內進口更多石油的需求，從而對油價構成壓力」。

西德州中級原油（WTI）10月交割期貨合約下跌1.16美元，結算價報每桶68.14美元；布蘭特原油11月交割原油期貨下跌1.15美元，收於每桶71.45美元。

●鈀金跌至12個月低點

鈀金連續四日下跌，觸及2020年8月來低點，5月曾創歷史新高；鉑金也下跌。

世界鉑金投資委員會本周表示，預計鈀金成本上升將促使汽車製造商逐步轉向更多使用鉑金。半導體短缺導致汽車產量受限的預期，對這兩種金屬都構成了壓力。

ED＆F Man Capital Markets分析師Ed Meir在報告中表示，「這兩個市場（尤其是鈀金）本周都受到衝擊，因為我們懷疑全球汽車業的困境一定會影響白金類金屬需求」。

現貨鈀金周四一度下跌4.7%至每英兩2,148.07美元，結算價報2,180美元。

紐約市場現貨黃金漲0.3%至每英兩1,794.58美元，Comex 12月交割黃金期貨上漲0.4%，結算價報1,800美元

●鋁、鎳創數年新高

倫敦市場鋁創下13年新高，鎳升至2014年以來高位。中國在整頓高能耗行業排放方面的努力提振了這兩種金屬。大宗商品價格和航運、電力成本飆升，加劇了全球消費者價格的上漲。

中國工業生產者出廠價格指數漲幅升至13年高點，可能促使決策者加大力度遏制大宗商品價格；美國消費者價格指數料連續第三個月上漲逾5%。

已經有跡象表明，大宗商品漲勢正重塑消費模式。頂級空調生產商公司日本大金計劃到2025年將原物料中一半的銅替換為鋁。中國國有研究機構也在與頂級家電集團合作研究使用更多鋁。

倫敦金屬交易所(LME)鋁一度上漲1.9%至每噸2,848美元，為2008年以來最高價位；當地時間17:51，結算價報2,839.50美元。

除了中國的生產限制，對幾內亞政變可能導致鋁土礦供應緊張的擔憂進一步提振了鋁價。

鎳一度上漲2.9%至每噸20,280美元。其他LME主要金屬全部上漲。