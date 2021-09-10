台積電ADR漲0.7% 較台北交易溢價9.7%
台積電ADR周四漲0.7%收在122.68美元，較台北交易股票溢價9.7%。費城半導體指數漲0.4%。美國股市周四收盤下跌，Delta變種病毒破壞了全球經濟成長，投資人對決策官員縮減政策刺激的前景保持觀望。標普500指數下跌0.5%，報4493.28點；道瓊工業平均指數下跌0.4%，報34879.38點；那斯達克綜合指數下跌0.3%，報15248.25點。
台灣加權股價指數昨天漲33.84點收17,304.33點。台積電平盤收619元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 123.44 +3.24 122.00 1.18
中華電 CHT 110.85 -0.17 110.00 0.32
台積電 TSM 679.11 +0.65 619.00 9.71
聯電 UMC 67.20 +2.53 67.50 -0.44
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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