台積電ADR漲0.7% 較台北交易溢價9.7%

想像一下：一座城市像東京市乾淨、文化如紐約市多元，又能提供斯德哥爾摩般的高水準社區服務；這樣的夢幻之都可能出現在美國嗎？沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）近日提出如此宏偉願景，要打造供500萬人居住的美國新城市，正交由世界知名的建築師著手設計。現在，他只缺一個合適地點，及4000億美元資金（約11兆新台幣）。

2021-09-10 08:00