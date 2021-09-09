3名員工因新冠死亡 汽車芯片封測廠Unisem宣佈關廠

集微網消息，馬來西亞封測大廠Unisem當地時間周三（8日）宣佈，其在怡保的工廠被衛生部命令從9月8日到15日關閉7天，董事長John Chia稱，公司已有多名員工感染新冠病毒，已造成三人死亡。

Unisem是馬來西亞當地大型芯片封測廠之一，爲包括英飛淩、意法半導體在內的主要客戶，提供汽車芯片封測服務，這些芯片在封測後主要將被用於豐田、特斯拉等衆多車廠生産的汽車。

據Unisem所說，此次關停怡保工廠造成的産量損失約佔公司全年縂産量的2%。此外，預計怡保工廠的生産在未來幾個月還將繼續受到人員限制的影響，直到疫情消退。外媒報道指出，該事件將大概率對汽車芯片供應造成影響。

但銀河-聯昌研究最新報告指出，Unisem在中國成都的半導體組裝和測試工廠對産能的貢獻更大，可能部分抵消怡保工廠帶來的負面影響，並進一步預計成都廠2021財年的營業額將佔據公司縂營收的55%-60%。

Mohd Shanaz Noor Azam在上述報告中還表示，隨著疫苗接種率的逐漸上升，對Unisem能夠在第四季度趕上産量保持謹慎樂觀態度，不過工廠的關閉仍然意味著其關鍵客戶的無線電頻率功率放大器和多芯片組件項目的生産可能會進一步延遲。

Unisem管理層告訴該機搆，怡保工廠近100%符郃條件的員工已經接種了第一劑新冠疫苗，預計將在9月底完成全麪疫苗接種。據外媒此前報導，Unisem在9月1日-3日在該工廠進行了現場接種，對象包括工廠大部分員工、客戶駐廠工程師以及爲工廠提供運輸、安保和清潔服務的承包商員工。

（校對/小山）