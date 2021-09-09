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高通：若歐洲代工廠有先進制程技術 願意與其合作

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高通執行長艾蒙。擷自高通官網
高通執行長艾蒙。擷自高通官網

集微網消息，高通CEO艾蒙（Cristiano Amon）表示，如果歐洲汽車晶片激勵計劃能吸引到合適的合作夥伴，願意與歐洲代工企業合作。「若情況發生在先進製程技術上，高通肯定會對這些代工産品感興趣。」

據路透社報道，在慕尼黑IAA車展上，艾蒙表示，高通的大部分製造業務都瞄準尖端技術，而擁有這類技術的代工廠多數位於台灣、韓國和美國。而歐洲的代工廠目前正準備大規模生産晶片，但對於投資於高通感興趣的高端晶片生産，正在進行一場辯論。

「法國政府和歐洲政府正在進行非常有建設性的對話，我認爲他們對吸引代工廠到歐洲建廠有興趣。」同樣在慕尼黑車展上，英特爾表示，未來十年將在兩家主要歐洲晶片工廠投資至多800億歐元，具體投資細節將在今年年底前公佈。

艾蒙稱，高通全力支持歐盟吸引代工廠到當地建廠的計劃。公司在過去12個月裡做了大量工作，與供應商一起建造新的製造設施，以應對全球晶片短缺:「我們預計，到2022年，我們當前面臨的大部分問題都已經過去了。」

車展 慕尼黑

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