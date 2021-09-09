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難與三星、SK競爭 韓國IC設計公司面臨工程師短缺

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由於在人才招聘上面臨三星電子、SK海力士等大企業的競爭，一些韓國IC設計公司表示，其一直受到人才短缺的困擾。示意圖（路透）
由於在人才招聘上面臨三星電子、SK海力士等大企業的競爭，一些韓國IC設計公司表示，其一直受到人才短缺的困擾。示意圖（路透）

集微網消息，由於在人才招聘上面臨三星電子、SK海力士等大企業的競爭，一些韓國IC設計公司表示，其一直受到人才短缺的困擾，目前正在招聘工程師方面面臨困難。

據韓媒TheElec報導，大多擁有碩士及以上學位的工程師都在大型企業集團工作，據知情人士透露，擁有10年以上工作經騐的技術人員大部分被三星電子招聘，其年薪一般在2.3億-2.5億韓元（約合545.6萬元-593.3萬元新台幣）之間。此外，一些由工程師組成的團隊也都被大企業集躰聘用。

今年下半年，三星電子和SK海力士都將進行大規模招聘。三星正在擴大其代工業務，並大規模招聘IP設計人才，其被稱爲設備解決方案的芯片業務到2019年底的員工數量爲5.5萬人，但到今年上半年已增加到6萬名。SK海力士也在尋找除了存儲器業務以外還能設計圖像傳感器等系統芯片的新人才。

這種情況導致韓國IC設計公司不得不考慮從中國台灣地區或越南雇傭進行人才招聘，一些公司正在收購當地的公司，將後者的工程師納入他們的名冊。ADTechnology從去年開始收購了3家企業，增加了450名IC設計人員。Coasia收購了Nexel，竝在中國大陸和台灣地區、越南等地設立了設計中心。

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