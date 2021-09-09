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看好新iPhone換機潛力 投行Baird調高蘋果目標價

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蘋果「2021秋季發表會」將於15日凌晨登場，同時以「California streaming」做為主題，向果粉們遞出邀請函。圖／翻攝自蘋果官方網站
蘋果「2021秋季發表會」將於15日凌晨登場，同時以「California streaming」做為主題，向果粉們遞出邀請函。圖／翻攝自蘋果官方網站

集微網消息，蘋果秋季發佈會將於下周二擧行，意味著新款iPhone即將上市。美國投行Baird在周三發給客戶的一份報告中，將蘋果目標價從160美元上調至170美元，稱看好新iPhone的換機潛能。

據Barron's報道，分析師威廉·v·鮑爾（William V. Power）在上述報告中援引Baird一項調查顯示，在1500名美國受訪者中，45%的人聲稱使用現有的iPhone已經兩年或更長時間，這意味著更多的人可能會考慮盡快升級他們的設備。「雖然升級周期延長了，但我們預計5G的加入將在未來幾年繼續推動一個健康的升級趨勢。」

鮑爾預計，蘋果將推出一款包括改進電池和攝像頭等增量升級功能的iPhone 13。「關於衛星連接的傳言可能在某個時點爲手機帶來差異化，不過是否會在這一換機周期內發生還不太清楚。」「除了iPhone，我們還期待Apple Watch 7，以及其他可能的更新。」

秋季發佈會消息公佈後，蘋果股價周二上漲1.6%。但周三下跌1.1%至154.90美元。

鮑爾 會考 蘋果

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