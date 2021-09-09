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推進與陸貿易談判 烏拉圭盼成南方共同市場「門戶」

聯合報 / 記者張加／即時報導

烏拉圭政府正推進與中國大陸的自由貿易談判，希望能成為南方共同市場（Mercosur）與中國大陸談判的「門戶」；南方共同市場成員包括我友邦巴拉圭

根據路透報導，烏拉圭總統波烏（Luis Lacalle Pou）長期以來一直推動與中國大陸達成協議，促進牛肉等產品出口；波烏7日晚間透露，中方已提出「正式提案」以推動進程，而烏拉圭將正式研究與中方之間研擬的貿易協議，且擬在年底前提交。

烏拉圭政府重要顧問德爾加多（Alvaro Delgado）8日告訴媒體，烏拉圭的目標是成為中國大陸「進入南方共同市場的門戶」。

「這是最終目標，或許也是最重要的目標。」德爾加多在記者會上說。

波烏曾在7月表示，烏拉圭將自行與中國大陸談判貿易協定，這導致與南方共同市場成員阿根廷、巴西、巴拉圭的緊張關係。

報導指出，阿根廷生產部長庫爾法斯（Matías Kulfas）挑戰了烏拉圭方面的說法。

庫爾法斯表示，烏拉圭可以在南方共同市場之外與中國大陸達成雙邊協議，或者是在南方共同市場繼續進行，但南方共同市場的規定明確，協議是由組織達成，而不是雙邊制定。

庫爾法斯補充說，「這是烏拉圭政府將要做出的決定，我們會觀察它的作為。」

巴拉圭媒體報導指出，烏拉圭若想推進中國大陸與南方共同市場達成協議，最大的障礙不是阿根廷，而是巴拉圭；巴拉圭承認台灣，而與中國大陸有衝突，這是一個超出南方共同市場的問題。

經濟學人報（El Economista）也報導烏拉圭推進與中國大陸貿易談判一事，指如果其他國家不希望朝著同一方向前進，南方共同市場可能面臨風險。

南方共同市場由阿根廷、巴西、巴拉圭以及烏拉圭組成，為南美洲最大的區域整合組織。

烏拉圭 巴拉圭

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