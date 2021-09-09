快訊

回顧新冠肺炎剛爆發的2020年 哪些事值得後疫情時代借鏡？

AZ疫苗副作用 歐盟增列罕見神經病變「格林巴利症候群」

平衡供應鏈 英特爾擬在歐洲建8座晶圓廠

中央社 / 柏林8日專電
季辛格(見圖)強調，過去這半年他跑了歐洲3趟，建廠構想受到德國等歐洲各國政府的歡迎，他的目標是與生產設備製造商艾司摩爾（ASML）、光學廠蔡司（Zeiss）等歐洲供應商和研究機構緊密合作，為歐美夥伴關係寫下新的一章。歐新社
季辛格(見圖)強調，過去這半年他跑了歐洲3趟，建廠構想受到德國等歐洲各國政府的歡迎，他的目標是與生產設備製造商艾司摩爾（ASML）、光學廠蔡司（Zeiss）等歐洲供應商和研究機構緊密合作，為歐美夥伴關係寫下新的一章。歐新社

美國晶片業龍頭英特爾表示，全球的供應鏈有必要重新平衡，因此規劃在歐洲興建8座晶圓廠，預計年底前將決定廠址。

英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，突然來的疫情打亂全球的晶片供應，歐洲突然意識到製造業的關鍵零組件來自局勢不安的區域，為控制風險，全球的晶片供應鏈有必要重新平衡。

因此，英特爾計劃在歐洲投資新的晶圓產能，選定廠址後第一階段先建2座晶圓廠，之後持續增建，最後一共蓋8座，每座投資金額100億歐元，總投資金額800億歐元（約合新台幣2.6兆元）。

至於新廠落腳何處，季辛格沒有透露，只表示德國、法國、義大利、荷蘭等國共有70處在爭取，目前英特爾看上其中10個地點，預計年底前會決定，明年動工。

由於建廠後將持續擴張，他指出選址標準是有足夠的土地，並考量電力、水、人才和政府補貼。亞洲國家對晶圓廠的建廠成本補貼20%至30%，英特爾在歐洲投資也要有足夠的補貼，才能在技術和成本上與亞洲競爭。

季辛格強調，過去這半年他跑了歐洲3趟，建廠構想受到德國等歐洲各國政府的歡迎，他的目標是與生產設備製造商艾司摩爾（ASML）、光學廠蔡司（Zeiss）等歐洲供應商和研究機構緊密合作，為歐美夥伴關係寫下新的一章。

德國 義大利 疫情

延伸閱讀

英特爾取得美國防部訂單 旗下晶圓製造事業初嘗勝績

越南封城升級 英特爾反映：衝擊擴產

英特爾推出全新技術 並擴大與台積電合作

外資：台積電3奈米2022下半年量產 仍快於三星、英特爾

相關新聞

平衡供應鏈 英特爾擬在歐洲建8座晶圓廠

美國晶片業龍頭英特爾表示，全球的供應鏈有必要重新平衡，因此規劃在歐洲興建8座晶圓廠，預計年底前將決定廠址

Fed褐皮書：8月經濟略為放緩 Delta病毒衝擊餐飲觀光

美國聯準會8日公布最新褐皮書報告，指出美國經濟成長在7月初至8月略微放緩至溫和步調，原因是新冠病毒新一波疫情再次衝擊餐飲...

Fed官員批房市過熱但投不動產REIT 比爾蓋茲買四季酒店

美國波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）尖銳批評房市有過熱風險，但他自己去年是房地產業的活躍投...

鋁價觸及13年高點 油價漲逾1%、金價連跌三天

國際油價8日上漲超過1%，因颶風「艾達」過後美國原油產量回升的進度緩慢；黃金價格連續第三天下跌，因為對全球經濟成長前景的...

費半指數疲軟 台積電ADR挫跌2%、聯電跌逾3%

台股ADR周三（8日）收盤挫跌，半導體類股跌幅達2%-3%，台積電收盤下跌逾2%，較台北交易股票溢價率為9.23%。聯電...

憂經濟成長前景 道指史指連三跌

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3天下跌，因投資人在今年以來股市走勢平穩後重新評估經濟成長前景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。