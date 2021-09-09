美股三大指數收低 蘋果和臉書拖累那指和標普下跌

美股三大指數周三（8日）收低，受市場擔憂Delta新冠變種病毒可能削弱經濟復甦，和對美國聯準會（Fed）何時可能收回寬鬆政策的不確定性拖累。

道瓊工業指數跌0.2%，或68.93點，收報35,031.07點，標普500指數微跌0.13%，或5.96點，收在4,514.07點，那斯達克指數跌0.57%，或87.69點，收報15,286.64點。

蘋果跌1%，臉書跌1.2%，逆轉前一日帶動那指收盤創新高的上漲行情，並拖累標普500指數下跌。

美國3日公布的非農就業數據不如預期，導致投資人轉趨謹慎，同時，儘管經濟放緩，但成本上升帶來的壓力，加深市場對Fed可能提前採取行動縮減貨幣支持的擔憂。

Fed 8日公布褐皮書，表示經濟在8月「略為放緩」，強調民眾日益擔心，新增確診數再度激增將對經濟復甦造成何種影響。褐皮書總結美國地區經濟的相關報告。

標普500指數微跌0.13%，從上周四觸及的收盤新高滑落，標普今年迄今漲幅高達20%，主要受Fed寬鬆貨幣政策提振。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall打趣地說：「投資人一邊拔花瓣，一邊說『經濟會成長』、『經濟不會增長』。他們拿不定主意，所以沒有長期布局。」

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）日前接受金融時報訪問時說，儘管新增就業人數放緩，但Fed應持續推動縮減購債的計畫。

在標普500指數的11大類股中，有六個類股收低，原物料股和能源股跌逾1%，跌幅比其他類股更大。

美國藥廠Perrigo大漲9%，這家公司稍早表示計劃收購HRA製藥公司，交易價值預料達到18億美元。投資業者Astorg和高盛的資產管理部門握有HRA這家公司。

加密貨幣交易所Coinbase跌3.2%，美國證券監管機構稍早表示，如果該公司持續推動加密借貸機制的計畫，將對其提起訴訟。

美國支付平台巨頭PayPal跌2.7%，PayPal稍早宣布，將以27億美元價碼收購日本先買後付服務公司Paidy，主要以現金方式進行交易。