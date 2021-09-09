快訊

36小時轉強颱！璨樹侵台機率高 吳德榮：周六至下周一將受最大威脅

美元升幅收斂因Fed官員言論偏鴿　市場等待ECB決策

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元周三（8日）盤中一度升至一周高點，但尾盤升幅收斂，因聯準會一名官員發表鴿派經濟展望，美國公債殖利率下滑，且歐洲央行將於周四做出政策決策。

美元指數上揚0.15%，至92.65，此前曾升至92.86，為8月27日以來的最高水準。

美元兌日圓變動不大，報1美元兌110.25日圓。

歐元兌美元貶值0.20%，報1.1816美元。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動力市場需要取得更多進展，才能實現聯準會最大就業目標的「進一步實質進展」。但他也說，如果經濟繼續改善，聯準會今年稍晚開始放慢資產購買步調可能是合適的。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「聯準會顯然在未來幾個月將處於觀望狀態，觀察經濟狀況如何。威廉斯發表一些鴿派言論，支持聯準會最早可能在12月縮減購債規模的想法」。

在歐洲央行定於周四召開會議之前，歐元走貶。歐洲央行理事、奧地利央行總裁Robert Holzmann表示，歐洲央行可能比許多人預期的更早緊縮政策，因通膨壓力可能將持續存在。

美元兌加元也走強，因市場擔心全球經濟前景正在惡化，儘管加拿大央行認為國內經濟已走出疲軟階段。

聯準會 通膨

延伸閱讀

HBO影集火線重案組男星威廉斯 疑因吸毒過量死亡

年薪不到新隊友一半 施羅德輸給自己

NBA／四年5400萬美元 傳塞爾蒂克提前續約威廉斯

NBA／一年500萬美元 傳「魯長老」重返老鷹

相關新聞

日銀貨幣寬鬆政策 不喊停

在歐洲與美國央行都準備讓貨幣寬鬆政策退場之際，日本銀行（央行）總裁黑田東彥表示，日銀現行寬鬆貨幣政策將持續實施，甚至在新...

憂經濟成長前景 道指史指連三跌

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3天下跌，因投資人在今年以來股市走勢平穩後重新評估經濟成長前景。

南韓網路兩巨頭 被盯上了

南韓兩大網路巨頭Kakao和Naver 8日股價重挫，因議員警告這些科技巨擘勿濫用市場地位，讓外界日益憂心首爾當局可能仿...

PayPal併日本獨角獸Paidy

美國支付公司PayPal宣布，將以3,000億日圓（27億美元）收購日本新創公司Paidy，以強化自家「先買後付」（BN...

美科技股早盤偏弱 投資人重新評估成長前景

美股三大指數8日早盤在平盤附近狹幅波動，7日創新高的那斯達克綜合指數表現則較疲弱，費半指數跌1%，台積電ADR更跌逾2%...

巴菲特指標示警 美股高估

一個「股神」巴菲特偏愛的股市指標，近來跟著美國及全球等股市不斷飆升，但這代表的是股市被過度高估，未來幾個月可能崩跌。在此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。