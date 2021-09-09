美元升幅收斂因Fed官員言論偏鴿　市場等待ECB決策

美元周三（8日）盤中一度升至一周高點，但尾盤升幅收斂，因聯準會一名官員發表鴿派經濟展望，美國公債殖利率下滑，且歐洲央行將於周四做出政策決策。

美元指數上揚0.15%，至92.65，此前曾升至92.86，為8月27日以來的最高水準。

美元兌日圓變動不大，報1美元兌110.25日圓。

歐元兌美元貶值0.20%，報1.1816美元。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動力市場需要取得更多進展，才能實現聯準會最大就業目標的「進一步實質進展」。但他也說，如果經濟繼續改善，聯準會今年稍晚開始放慢資產購買步調可能是合適的。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「聯準會顯然在未來幾個月將處於觀望狀態，觀察經濟狀況如何。威廉斯發表一些鴿派言論，支持聯準會最早可能在12月縮減購債規模的想法」。

在歐洲央行定於周四召開會議之前，歐元走貶。歐洲央行理事、奧地利央行總裁Robert Holzmann表示，歐洲央行可能比許多人預期的更早緊縮政策，因通膨壓力可能將持續存在。

美元兌加元也走強，因市場擔心全球經濟前景正在惡化，儘管加拿大央行認為國內經濟已走出疲軟階段。