費半指數疲軟 台積電ADR挫跌2%、聯電跌逾3%
台股ADR周三（8日）收盤挫跌，半導體類股跌幅達2%-3%，台積電收盤下跌逾2%，較台北交易股票溢價率為9.23%。聯電跌幅超過3%。
道瓊工業指數下挫68.93點，跌幅0.20%，收35,031.07點；標普500指數下跌5.96點，跌幅0.13%，報4,514.07點；那斯達克指數跌87.69點，跌幅0.57%，收15,286.64點。
費城半導體指數跌42.05點，跌幅1.23%，收3,377.68點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.64 -2.26%
中華電 CHT 40.12 -0.15%
台積電 TSM 121.89 -2.25%
聯電 UMC 11.84 -3.35%
資料來源：彭博資訊
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