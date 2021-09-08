快訊

韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又與參選人另類同框

大學開學在即 1.3萬名境外生只來了87人

Google：疫情過後混合實地遠端工作模式將續存

中央社 / 舊金山8日綜合外電報導

美國網路科技業巨擘谷哥（Google）今天發表企業雲端合作工作軟體工具Google Workspace的加強版，並預期即使COVID-19疫情結束後，「混合型」日常工作模式仍會持續。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得遠距工作大流行，包括Google、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）和Zoom等科技企業都推出產品，讓工作夥伴可透過網路進行遠距合作。

Google產品經理西特隆（Dave Citron）在GoogleWorkspace新功能發表會上說：「我們已見到（工作模式）出現劇烈變化。其中許多變化不會就此消失。」

大型科技企業本身已紛紛延後讓員工返回辦公室上班，它們並預期，融合實地工作和遠距工作的「混合型」上班模式將成為新常態。

Google表示，他們已編訂一本混合型工作手冊，向員工解說如何善用各種工具和軟體來進行有效率的會議，無論是從哪個地點參與。

西特隆說：「我們真的很高興將這些功能介紹給我們的客戶，讓他們在重新設計自己的辦公室時能有一些最佳練習。」

Google發表的升級版Workspace軟體組合，結合了Google的會議、電子郵件、日曆、文件、聊天和其他應用程式（app）。

遠距 疫情

延伸閱讀

圓展加入Google Cloud優勢合作夥伴計畫

疫情升溫怎開區權會？ 中市府：符防疫原則可實體開會

Qualcomm攜手Google 為雷諾集團旗下電動車帶來智慧車載

上班上學設Google鬧鐘小心悲劇 網哭：用自家手機也沒用

相關新聞

美科技股早盤偏弱 投資人重新評估成長前景

美股三大指數8日早盤在平盤附近狹幅波動，7日創新高的那斯達克綜合指數表現則較疲弱，費半指數跌1%，台積電ADR更跌逾2%...

「巨大風險」將至？大摩、花旗等投銀不看好美股後市

從摩根士丹利（大摩）、花旗集團到瑞士信貸等投資銀行都在提醒投資人留意美股的前景 ，認為今年屢創新高的華爾街股市恐難以為繼...

黑田東彥：日銀貨幣寬鬆將實施到疫情過後

日本銀行（央行）總裁黑田東彥接受日本經濟新聞獨家專訪表示，日銀現行寬鬆貨幣政策將持續實施，甚至在新冠肺炎疫情平息後都將維...

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

財經網站商業內幕報導，全球版「巴菲特指標」現在已經達到破紀錄的142%，代表美國與國際股市太貴了，幾個月內可能會崩盤。

Fed博拉德：應盡快減碼QE 即便美就業成長減緩

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，聯準會（Fed）應持續推動縮減購債的計畫，儘管美國8月新增就...

新聞解析／英特爾追趕台積電 想從歐洲超車

英特爾（Intel）周二宣布，未來10年可能投資高達800億歐元（約950億美元）在歐洲興建兩座新廠，以提升該地區晶片產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。