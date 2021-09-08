東芝將下市？董事會尚未決定、仍評估各種可行方案

東芝（Toshiba）今（8）日表示，公司董事會還沒有決定是否要將股票下市，繼續研究各種可行的選擇。

東芝說，公司策略小組考慮將東芝私有化，但董事會尚末決定。董事會認為股票下市相關問題如何解決需要再討論。

彭博資訊報導，策略小組已經與多個可能的投資者積極對話，東芝董事會寄望策略小組將重心放在了解投資人的立場，致力提高公司的價值，同時解決一旦下市將須面對的多重問題。

多年來管理不善頻傳醜聞的東芝，今年5月開始考慮包括股票下市在內的改造方案。根據路透得到的消息，目前至少有KKR & Co等四家跨國私募基金正在與東芝談判可能的投資方式。

東芝30年前就投資快閃記憶體，不過2018年已分拆賣出去，來彌補集團在核能電廠營運的損失。

維權股東今年6月成功在東芝股東大會上投票否決董事長永山治的連任案，是日本企業中維權股東罕見勝利。