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蘋果電動車難產？Apple Car最高研發主管跳槽福特
蘋果（Apple）負責保密到家電動車研發方案的最高主管菲爾德（Doug Field），已於周二（7日）離職，將跳槽到福特汽車（Ford Motor）。《金融時報》說，Apple Car負責人跳槽，有可能終結蘋果的造車夢。
彭博資訊指出，此一驚奇發展，讓福特這個118歲的老車廠，聘了一位來自矽谷的高階主管。
福特周二發出新聞稿，宣布菲爾德將擔任「先進科技與植入系統」首長，領導福特開發雲端平台，供下一世代與網路相連結的車輛運作之用。菲爾德直接向福特執行長法利（Jim Farley）報告。
菲爾德2018年由特斯拉（Tesla）轉入蘋果，擔任專案副總裁。他任職特斯拉期間，是Model 3的主要推手。
彭博說，福特執行長法利突擊挖角成功，讓他更有底氣說服投資人，福特可以在電動車和相關技術方面與特斯拉或其他車廠競爭。
蘋果表示，很感謝菲爾德在職時的貢獻，祝福他在福特一切順利。
蘋果取名「泰坦」（Titan）的車輛研發方案大約在2014年左右成型，在菲爾德之前，已歷經多次主管與策略更迭。外媒多認為，蘋果打造電動車的雄心遭遇重大挫折。
福特與蘋果股價周二收盤均上漲。福特小漲0.47%，報12.95美元。蘋果漲1.55%，報156.69美元。
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