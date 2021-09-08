台積電ADR漲0.6% 較台北交易溢價拉大為10.5%
台積電ADR周二漲0.6%收在114.70美元，較台北交易股票溢價10.5%。 費城半導體指數跌0.3%。由於投資人擔心新冠疫情的擴散會影響經濟成長，美國股市周二下跌，標普500指數收低。標普500指數下跌0.3%，收4,520.03點。道瓊工業指數跌269.09點，至35,100.00點。科技股集中的那斯達克綜合指數漲0.1%，創下歷史新高。
台灣加權股價指數昨天跌66.43點收17,428.87點。台積電跌1.3%收623元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 122.00 -2.86 121.50 0.41
中華電 CHT 110.90 -0.25 111.00 -0.09
台積電 TSM 688.39 +0.59 623.00 10.50
聯電 UMC 67.62 -2.00 68.20 -0.84
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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