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索羅斯批貝萊德的中國大陸投資 是「悲劇性的錯誤」
彭博資訊7日報導，億萬富豪金融家和慈善家索羅斯（George Soros）批評貝萊德（BlackRock）對中國大陸的投資，是客戶資金和美國安全利益的一項風險，這是他反對投資這個全球第二大經濟體的最新抨擊言論。
有「新興市場教父」之稱的知名投資人7日接受彭博資訊訪問時則說，他不認同索羅斯對中國大陸的悲觀看法，他「相當看好」北京當局近來採取的措施，這些行對代表中國大陸正走向工評監管，試圖營造公平的競爭環境。
索羅斯在華爾街日報撰寫專欄說：「現在對中國大陸投資數十億美元是一項悲劇性錯誤。」「貝萊德的客戶可能會賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。」
貝萊德正引領全球進軍中國大陸的資產管理產業，這個全球最大的基金管理公司上月開始提供中國大陸散戶投資產品。兩個月前，該公司獲准在中國大陸成立第一家由外商獨資的共同基金公司。
索羅斯最近幾周撰寫數篇評論，都在警告不要與習近平治理下的中國大陸建立更緊密的經濟關係。大陸當局目前正在進行一波令市場動盪的整改行動。索羅斯還表示，貝萊德的經理人必須意識到，「中國房地產市場正在醞釀一場巨大的危機」。
索羅斯也曾在金融時報主張，美國國會應該通過立法，將資產管理公司的投資限制在「實際治理結構透明且與利害關係人保持一致的公司」。
這兩家全球最具影響力的基金管理公司看法分歧，凸顯出中國大陸金融公司所面臨日益令人憂心的環境。儘管習近平讓外國投資人更容易參與中國國內市場，但他的政府也在加強對私人部門的約束。
然而，索羅斯的論調在華爾街也屬於少數派。貝萊德、高盛及大多數在貨幣管理和銀行業的主要同業，都認為中國大陸的機會大於風險。
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